Візит турецького президента до Києва - перший крок до зони вільної торгівлі

У програмі візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до України у понеділок, 3 лютого, були переговори з його українським колегою Володимиром Зеленським віч-на-віч, восьме засідання Стратегічної ради двох держав високого рівня, підписання українсько-турецьких двосторонніх документів та участь в українсько-турецькому бізнес-форумі. Сторони підписали цілу низку міжурядових угод, серед яких угода про військово-фінансову співпрацю, меморандуми про взаєморозуміння щодо переговорів про угоду про зону вільної торгівлі і взаєморозуміння між Держслужбою України з надзвичайних ситуацій і аналогічним відомством Туреччини.

Насичені переговори

Візит представницької делегації Туреччини на чолі з президентом Ердоганом був запланований ще влітку 2019 року під час візиту Володимира Зеленського до Анкари. Кияни ще зранку були свідками пересування столицею розкішного кортежу турецької делегації з 19 авто. Володимир Зеленський зустрів свого турецького колегу на подвір'ї своєї резиденції в Маріїнському палаці. Під час огляду почесної варти Ердоган неабияк потішив частину українців, коли звернувся до військових із привітанням "Слава Україні!".

Попри насичену програму перебування турків у Києві, переговори двох президентів за зачиненими дверима забрали набагато більше часу, ніж було заплановано. Як наслідок, церемонія підписання спільних документів і брифінг президентів України ті Туреччини почалися на більш як дві години пізніше від запланованого часу. Глави двох держав першими підписали спільну заяву за підсумками засідання Стратегічної ради високого рівня. В ній підтверджується незмінність підтримки Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також визначені такі пріоритети двосторонньої співпраці як партнерство в політичній, безпековій, військовій, торговельно-економічній та оборонно-промисловій сферах.

Оборонно-політичні теми

Одним з досягнень цього візиту Ердогана для України вважається підписання угоди про військово-фінансову співпрацю. Нею передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 мільйонів турецьких лір (близько 36 мільйонів доларів) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення. За словами українських дипломатів, на даний момент на різних етапах реалізації перебуває близько 50 українсько-турецьких проєктів з військово-технічної співпраці.

У своїй промові Ердоган ще раз заявив про незмінність позиції офіційної Анкари щодо статусу Криму - Туреччина відмовляється визнавати його частиною Росії. Президент Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні полонених в Криму та на території Росії, в тому числі, кримських татар. Ердоган намагався зберігати дипломатичний тон щодо цієї проблеми і не став прямо підтверджувати чи спростовувати свою готовність стати посередником. Але він заявив про послідовну підтримку дотримання прав людини щодо кримських татар і висловив готовність допомогти в будівництві житла для них в Україні.

Мета - українсько-турецька зона вільної торгівлі

Після підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною обсяг торгівлі між ними має збільшитися з нинішніх 4 до 10 мільярдів доларів на рік, прогнозує Реджеп Ердоган. Але наразі не повідомляється про жодні терміни створення такої зони вільної торгівлі. Як написав на свій сторінці у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка: "Є два питання, які ставлять, і обидва вони недоречні: "коли буде завершено переговори" та "який обсяг вже узгоджено". Відповідь проста - переговори будуть завершені якнайскоріше і в разі досягнення взаємовигідного результату".

Але Ердоган виглядав більшим оптимістом. Він запропонував українській стороні в березні цього року організувати двосторонню комісію з торгово-економічної співпраці. Саме з метою збільшення обсягів двосторонньої торгівлі і сприяння угоді про зону вільної торгівлі, за словами турецького президента, має відбутися і зустріч з представниками бізнесу в межах українсько-турецького бізнес-форуму в Торгівельно-промисловій палаті України - щоб дати "їм старт до діяльності".