Відставка Болтона: Москва не розраховує на покращення відносин

Росія не розраховує на покращення відносин зі Сполученими Штатами після відставки радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона. Про це у середу, 11 вересня, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, інформує агентство новин Reuters із посиланням на російську агенцію "РИА Новости". За словами Рябкова, подібні кадрові перестановки в адміністрації США ніколи не призводили до покращення чи нормалізації відносин у минулому.

Напередодні президент США Дональд Трамп звільнив Джона Болтона, назвавши причиною "сильні" розбіжності в поглядах між ним та ексрадником з нацбезпеки. Зокрема йдеться і про розбіжності у підходах до викликів на міжнародній арені.

Держсекретар США Майк Помпео також зазначив, що неодноразово мав розбіжності з Болтоном. "Чимало разів ми з радником Болтоном не погоджувалися. Це точно", - зазначив Помпео, цитує агентство AP.

Тим часом іранський уряд привітав відставку Болтона і сподівається на потепління відносин між державами. У соціалістичному уряді Венесуели так само радіють відставці радника з нацбезпеки, відомого своєю жорсткою риторикою щодо Каракаса.

Нагадаємо, Джон Болтон вважався "яструбом" у оточенні Трампа. На посаду його призначили весною 2018 року.