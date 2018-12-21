Вулкан Етна прокинувся на Сицилії

У понеділок, 24 грудня, сталося виверження вулкана Етна на Сицилії. В інституті вулканології Італії зафіксували 130 підземних поштовхів магнітудою до чотирьох балів. Представник інституту повідомив, що виверження "не видається небезпечним", передає агенція AFP.

Водночас місцева влада частково обмежила повітряний рух в регіоні через загрозу поганої видимості. До вечора понеділка активність вулкана поступово знизилася.

Виверження 3300-метрової Етни відбуваються досить часто. Востаннє вулкан "прокидався" в лютому і березні 2017 року. Тоді на західному боці трикілометрової гори утворився новий кратер. За даними Інституту вулканології Італії (INGV), фонтани лави під час березневого виверження Етни досягали висоти 200 метрів.

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