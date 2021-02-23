Етна - вулкан на Сицилії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Етна".

Вулкан Етна є найвищим активним вулканом у Європі. Його висота сягає 3323 метри над рівнем моря. Вулкан Етна розташован на Сицилії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.