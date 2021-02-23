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Етна

Етна - вулкан на Сицилії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Етна".

Вулкан Етна є найвищим активним вулканом у Європі. Його висота сягає 3323 метри над рівнем моря. Вулкан Етна розташован на Сицилії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вулкан Етна на Сицилії все не вгамується - п'яте виверження за останні дні

Вулкан Етна на Сицилії все не вгамується - п'яте виверження за останні дні 23.02.2021

Під час нового виверження вулкана Етна струмені лави здіймалися над краєм кратера на 300 метрів.
Виверження Етни: сотні людей на Сицилії змушені залишити помешкання

Виверження Етни: сотні людей на Сицилії змушені залишити помешкання 27.12.2018

Щонайменше 28 людей отримали травми, а понад 400 змушені були залишити свої помешкання через виверження вулкана Етна на Сицилії. Італійська влада планує запровадити в регіоні надзвичайний стан.
Виверження Етни: четверо травмованих

Виверження Етни: четверо травмованих 26.12.2018

Серія підземних поштовхів знову стривожила жителів Катанії. У місті біля вулкану Етни є постраждалі. Кілька будівель пошкоджені.

Вулкан Етна прокинувся на Сицилії

Вулкан Етна прокинувся на Сицилії 25.12.2018

Зафіксовано 130 підземних поштовхів. Виверження не є небезпечним для населення, повідомили італійські вулканологи.

Італійські вулкани з космосу (14.07.2017) 14.07.2017

Дослідники Європейського космічного агентства (ESA) можуть попереджати про активність вулканів, зокрема Везувію та Етни в Італії, завдяки супутниковим спостереженням. А ми - просто помилуватися…
Італійські вулкани з космосу: не лише красиво, а й пізнавально (відео)

Італійські вулкани з космосу: не лише красиво, а й пізнавально (відео) 14.07.2017

Активність вулканів, зокрема Везувію та Етни в Італії, можна попереджати завдяки супутниковим спостереженням. Це дослідили фахівці Європейського космічного агентства (ESA).

Як вулкан Етна налякав туристів (17.03.2017) 17.03.2017

Виверження знаменитого вулкану в Сицилії застало зненацька групу журналістів та вулканологів. Етна зустріла їх градом з каміння.

Виверження Етни на Сицилії: є постраждалі серед туристів

Виверження Етни на Сицилії: є постраждалі серед туристів 16.03.2017

Повторне виверження Етни на Сицилії застало зненацька групу туристів. Постраждали десятеро осіб.

Пробудження вулкана Етна (01.03.2017) 01.03.2017

На острові Сицилія прокинувся один з найбільших вулканів Європи. Та небезпеки для людей немає. Водночас є незабутнє видовище.