Вселенський патріарх наказав церквам припинити служби через коронавірус

Вселенський патріарх Варфоломій ввечері середи, 18 березня, заборонив проводити церковні служби та обряди до кінця березня через поширення коронавірусу. Про це повідомляє інформагенція Reuters.

"Сьогодні ми заявляємо про свою церковну резолюцію та мандат на припинення до кінця березня всіх богослужінь, подій та обрядів, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими", - йдеться в заяві Варфоломія.

У Вселенському патріархаті додали, що переглянуть цю заборону відповідно до темпів розвитку пандемії. Також у церкві закликали всіх людей обмежити свої подорожі та залишатися у своїх будинках для власної безпеки та захисту інших людей.

Водночас монастирі продовжуватимуть регулярно проводити релігійні служби для чернечих спільнот. Утім, стороннім паломникам та відвідувачам заборонено їх відвідувати.

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У ПЦУ вводять обмеження через коронавірус

Тим часом в Українській православній церкві (ПЦУ) 17 березня провели синод та опублікували практичні настанови через коронавірус. Згідно з ними, ПЦУ дозволяла служби у храмах, але лише за участі максимум 10 людей. Решту віруючих просили приєднатися за допомогою відеозв'язку. У ПЦУ також наказали не закривати храми протягом дня та дезінфікувати ікони та інші предмети у церкві.

Нагадаємо, в Україні офіційно виявили 16 випадків інфікування коронавірусом. Внаслідок нього померли двоє людей.

Дивитись відео 17:03 Поділитись Все про тести на коронавірус: скільки, де і кому робитимуть? Інтерв'ю DW (17.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZahW Все про тести на коронавірус: скільки, де і кому робитимуть? Інтерв'ю DW (17.03.2020)