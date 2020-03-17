 Банкам в Україні заборонили нараховувати штрафи за прострочені кредити | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2020

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Новини

Банкам в Україні заборонили нараховувати штрафи за прострочені кредити

Національний банк також закликав банки застосовувати пільговий режим до всіх кредитів, які обслуговувались станом на початок березня. Крім того, банки повинні регулярно підкріпляти готівкою банкомати.

Ukraine Währung Geld (romantiche/Fotolia)

Український президент Володимир Зеленський у середу, 18 березня, підписав закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, а також підвищувати відсотки за кредитами на споживчі потреби. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. Президент також зазначив, що протягом двох днів Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.

Своєю чергою, перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила, що до всіх кредитів, що станом на вечір 7 березня 2020 року були працюючими та обслуговувались, можна застосовувати пільговий режим обслуговування на період карантинних заходів, і це не матиме негативного впливу на капітал банку. "Клієнти нервуються і просять реальних підходів реструктуризації. Починайте роботу вже зараз... Підхід може бути індивідуальним у випадку з корпоративними позичальниками та стандартним у випадку з роздрібними", - наголосила вона під час наради з топменеджерами найбільших українських банків.

За її словами, особливим має бути підхід і до тих галузей, які через карантин повністю втрачають доходи і сьогодні не працюють, та до населення, яке внаслідок карантинних заходів та призупинення роботи окремих компаній тимчасово не працює.

Представниця НБУ нагадала, що напередодні Верховна Рада за ініціативою Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня до 30 квітня.

Окрім того, Рожкова наголосила, що в нинішніх умовах банки не повинні накладати жодних обмежень на операції клієнтів. "Ми проти обмежень. Замість обмежень має бути здорова комунікація з клієнтом. Банки також повинні регулярно підкріпляти готівкою банкомати і забезпечити роботу відділень у всіх регіонах, особливо це стосується найбільших банків", - зазначила вона.

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