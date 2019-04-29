 ВР пропонують провести 19 травня урочисте засідання з інавгурації Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2019

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Новини

ВР пропонують провести 19 травня урочисте засідання з інавгурації Зеленського

Зареєстровано проект постанови про проведення 19 травня урочистого засідання парламенту з нагоди складення присяги українському народові новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Верховна Рада

Верховна Рада (архівне фото)

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про проведення 19 травня 2019 року урочистого засідання парламенту, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України. Цей проект постанови зареєстрував у п'ятницю, 3 травня, позафракційний парламентар Сергій Міщенко, повідомляє сайт ВР.

Раніше цього дня радник обраного президента України Володимира Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що дата інавгурації обраного президента поки що невідома, і її визначення є радше не технічним, а політичним питанням, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія (ЦВК) України офіційно оголосила, що в другому турі виборів Володимир Зеленський набрав 73,22 відсотка голосів виборців та обраний на посаду президента України.

3 травня результати виборів президента України офіційно опубліковано в друкованому парламентському виданні "Голос України".

Згідно із українським законодавством, проведення інавгурації має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів президентських виборів.

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