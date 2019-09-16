Вразлива регіональна потуга: наскільки сильною є Саудівська Аравія?

Нині Саудівська Аравія має в своєму розпорядженні один з найбільших і найдорожчих військових арсеналів у світі. Це, однак, не захистило королівство від атаки безпілотників на його нафтопереробні заводи. Скоєний 14 вересня напад призвів до різкого падіння обсягів видобутку нафти в цій близькосхідній країні й стрімкого підвищення світових цін на "чорне золото". Хоч відповідальність за удар взяло на себе дружнє до Ірану збройне угруповання єменських повстанців-хуситів, США, ФРН, Великобританія та Франція вважають, що за цим нападом стоїть саме Іран

Днями глава МЗС Саудівської Аравії запевнив, що Ер-Ріяд розцінюватиме напад на державну компанію Saudi Aramco як акт війни, якщо буде доведено, що він був вчинений з території Ірану.

Якщо саудити погрожують війною своєму найбільшому регіональному супернику, чому ж тоді Ер-Ріяд не зміг перешкодити цій атаці дронів?

Ганьба для Ер-Ріяда

За словами близькосхідного експерта Міхаеля Людерса (Michael Lüders), напад безпілотників на НПЗ став великою ганьбою для саудівських військових і влади.

"Саудівська Аравія є головним імпортером зброї зі США: на саудівців припадає 10 відсотків всього американського експорту озброєнь. А тепер виявляється, що хусити-повстанці або хтось іще зміг завдати удару в саме серце саудівського нафтовидобутку - за допомогою всього лише десятка дронів, які можна досить легко виготовити або придбати", - пояснює Людерс в інтерв'ю DW.

Величезний військовий бюджет Саудівської Аравії

Впродовж останніх десятиліть Саудівська Аравія вкладала значні суми в свої збройні сили. За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), тільки 2018 року Ер-Ріяд витратив понад 67 мільярдів доларів США на оборонні потреби, в тому числі й на придбання новітньої військової техніки та оснащення. Це більше, ніж будь-яка інша країна в регіоні. У даний момент королівство посідає третє після США і Китаю місце в світі за обсягами оборонного бюджету. Видатки на оборону становлять значну частину саудівського ВВП - 13 відсотків у рекордному 2015 році і майже 9 відсотків у 2018-му.

"Завдяки своїм масштабним інвестиціям в оборону, нині Саудівська Аравія володіє найбільшим арсеналом сучасної зброї серед країн Перської затоки", - йдеться в дослідженні SIPRI, опублікованому в травні 2019 року. Серед закупівель саудівців - винищувачі й літаки-заправники c високою бойовою ефективністю і значним радіусом дії. Крім того, Ер-Ріяд модернізував і свою систему протиповітряної оборони.

Щодо обсягів видатків на оборону Саудівська Аравія набагато перевершує свого головного конкурента - Іран. У 2018 року Тегеран витратив на свої оборонні потреби набагато меншу суму - 13 мільярдів доларів США. Утім, це становило цілих 9,5 відсотка від ВВП країни: для іранської економіки, ослабленої санкціями, такі витрати стали важким тягарем.

Військова операція в Ємені: майже п'ять років без перемог

А проте значні видатки на оборону та ультрасучасна військова техніка, ще не гарантують військових перемог. У цьому Саудівська Аравія переконується на власному досвіді з весни 2015 року, тобто з початку військової операції коаліції на чолі з саудівцями в Ємені.

У конфлікті беруть участь, з одного боку, повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Алла" і лояльна екс-президенту Алі Абдаллі Салеху частина армії. Їх підтримує Іран. З другого боку, в конфлікті задіяні урядові війська і формування, лояльні президентові Абду Раббо Мансуру Хаді. Саме їх і підтримує арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією.

Досі в рамках операції Ер-Ріяд атакував супротивників переважно з повітря. Попри значні втрати серед мирного населення ці авіаудари саудівських ВПС поки що істотних успіхів не принесли. Натомість хусити останнім часом завдають дедалі більшої шкоди найбільшому арабському королівству, обстрілюючи його територію ракетами і безпілотниками. З їхньою допомогою хусити атакують різноманітні саудівські військові, інфраструктурні та нафтові об'єкти.

Ер-Ріяд не готовий до партизанської війни

Конфлікти в Ємені, а тепер і в Ормузькій протоці, показали, що саудівські військові виявилися не готові до нетрадиційної форми бойових дій, а саме - боротьби з нерегулярними партизанськими угрупованнями. Це попри те, що нині в цьому регіоні ведуться переважно так звані проксі-війни, або війни чужими руками, де застосовують саме такі способи збройного протистояння, зазначає в інтерв'ю інтернет-порталу Business Insider співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики Майкл Найтс.

Тож тепер Ер-Ріяд постійно має бути готовим до нападів з боку єменських хуситів. Адже останнім часом ці єменські союзники Ірану значно посилили свій військовий потенціал. Як зазначає глава Центру з вивчення арабського світу при університеті Майнца Гюнтер Маєр (Günter Meyer), "у них стався справжній технологічний прорив - в першу чергу, завдяки Ірану". Тож цілком ймовірно, що вереснева атака безпілотників на саудівські нафтопереробні потужності була не останньою.