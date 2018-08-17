ВООЗ: 23 тисячі людей захворіли на кір в Україні у першому півріччі 2018 року

Число хворих на кір в Україні у першій половині 2018 року перевищило 23 тисячі людей, поінформувало в понеділок, 20 серпня, Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Це становить більш ніж половину від загального числа інфікованих кором осіб у Європі.

За перші шість місяців 2018 року в європейському регіоні ВООЗ вірусом кору інфікувалися понад 41 тисяча дітей і дорослих, йдеться в повідомленні на сайті Європейського регіонального бюро ВООЗ. Загальна кількість інфікованих за цей період значно перевищує сумарні показники за кожен попередній рік поточного десятиліття. Для порівняння: за весь 2017 рік було зареєстровано 23 927 випадків захворювання, а в 2016 році цей показник був найнижчим - 5273 випадків. За даними щомісячних звітів із країн регіону, цьогоріч від кору вже померли щонайменше 37 осіб. Найбільше померлих від кору у Сербії - 14 осіб.

"Після того як у 2016 році було зареєстроване найнижче у нинішньому десятилітті число випадків даного захворювання, тепер ми спостерігаємо різке збільшення захворюваності та числа затяжних спалахів", - зазначила директорка Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб.

Цьогоріч у семи країнах європейського регіону ВООЗ було зафіксовано понад тисячу випадків інфекції у дітей і дорослих, та були зареєстровані смертельні випадки внаслідок кору. До цих країн належать Греція, Грузія, Італія, Росія, Сербія, Україна та Франція.

Нагадаємо, що з кінця 2017 року майже в усіх областях України медики почали фіксувати різке зростання показників захворюваності на кір. Фахівці одностайно назвали причиною спалаху кору в країні низький рівень вакцинації серед дітей. Наприкінці лютого 2018 року міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) повідомило, що ситуація із захворюваністю на кір в Україні стабілізувалася.