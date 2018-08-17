 ВООЗ: 23 тисячі людей захворіли на кір в Україні у першому півріччі 2018 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ВООЗ: 23 тисячі людей захворіли на кір в Україні у першому півріччі 2018 року

У першій половині 2018 року в Україні захворіли на кір понад 23 тисячі осіб, повідомили у ВООЗ. Це становить більш ніж половину від загального числа інфікованих цим захворюванням в Європі.

23 тисячі людей захворіли на кір в Україні у 2018 році

23 тисячі людей захворіли на кір в Україні у 2018 році

Число хворих на кір в Україні у першій половині 2018 року перевищило 23 тисячі людей, поінформувало в понеділок, 20 серпня, Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Це становить більш ніж половину від загального числа інфікованих кором осіб у Європі.

За перші шість місяців 2018 року в європейському регіоні ВООЗ вірусом кору інфікувалися понад 41 тисяча дітей і дорослих, йдеться в повідомленні на сайті  Європейського регіонального бюро ВООЗ. Загальна кількість інфікованих за цей період значно перевищує сумарні показники за кожен попередній рік поточного десятиліття. Для порівняння: за весь 2017 рік було зареєстровано 23 927 випадків захворювання, а в 2016 році цей показник був найнижчим - 5273 випадків. За даними щомісячних звітів із країн регіону, цьогоріч від кору вже померли щонайменше 37 осіб. Найбільше померлих від кору у Сербії - 14 осіб.

DW.COM

Ситуація із захворюваністю на кір в Україні почала стабілізуватися, повідомили в міністерстві охорони здоров'я. З початку року знедужали майже шість тисяч людей. (27.02.2018)

Цей тиждень оголошено в Європі Тижнем щеплень. Вакцинація дітей - одна з найболючіших тем. Які проблеми хвилюють зараз німецьких лікарів? (25.04.2018)

Захворюваність на кір в Україні за останній рік зросла у понад 40 разів. Фахівці переконані: спалах спричинений недостатнім рівнем вакцинації дітей, втім, епідемії в країні поки що немає.  (11.01.2018)

"Після того як у 2016 році було зареєстроване найнижче у нинішньому десятилітті число випадків даного захворювання, тепер ми спостерігаємо різке збільшення захворюваності та числа затяжних спалахів", - зазначила директорка Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб.

Цьогоріч у семи країнах європейського регіону ВООЗ було зафіксовано понад тисячу випадків інфекції у дітей і дорослих, та були зареєстровані смертельні випадки внаслідок кору. До цих країн належать Греція, Грузія, Італія, Росія, Сербія, Україна та Франція.

Нагадаємо, що з кінця 2017 року майже в усіх областях України медики почали фіксувати різке зростання показників захворюваності на кір. Фахівці одностайно назвали причиною спалаху кору в країні низький рівень вакцинації серед дітей.  Наприкінці лютого 2018 року міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) повідомило, що ситуація із захворюваністю на кір в Україні стабілізувалася.

Дивитись відео 03:26
Now live
03:26 хв

Щеплення в Україні: що змінить медична реформа? (17.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Щеплення в Україні: що змінить медична реформа? (17.01.2018)  

Також за темою

Ebola-Ausbruch im Kongo

Нова фаза спалаху Еболи в ДР Конго: хвороба прийшла в міста 17.05.2018

Спалах Еболи у Демократичній республіці Конго увійшов у нову фазу. Випадок хвороби виявили у місті-мільйоннику Мбандака.

Multiresistente Tuberkulose in der Ukraine

Експерт МОЗ: "Майже всі в Україні інфіковані туберкульозом" 23.03.2018

Чи вплинула війна на Донбасі на поширення туберкульозу в Україні? Чи загрожує "українська" паличка Євросоюзу? Розмова DW з директором Центру громадського здоров'я Володимиром Курпітою.

Montage Masern Virus

Спалах кору в Україні: забобони батьків і брак вакцини 11.01.2018

Захворюваність на кір в Україні за останній рік зросла у понад 40 разів. Фахівці переконані: спалах спричинений недостатнім рівнем вакцинації дітей, втім, епідемії в країні поки що немає. 

Докладно

Сматрфон-додаток Uber у Нью-Йорку

Чи настає кінець економіки спільного користування

Нью-Йорк посилив регуляції для служби таксі Uber та їй подібних. Що це означатиме для економіки спільного користування?  

Головний здобуток - Греція лишилася в Єврозоні. На фото: протест пенсіонерів перед парламентом в Афінах у 2015 році (picture-alliance/R. Geiss)

Другий шанс для Греції

ЄС врятував греків від банкрутства. 21 серпня для Греції починається нова епоха - експериментальна, вважає Бернд Ріґерт. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  