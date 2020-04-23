ВООЗ, ЄС та інші країни об'єднують зусилля в боротьбі з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Європейський Союз і низка країн хочуть об'єднати свої ресурси в боротьбі проти коронавірусу. "Ми маємо справу із загальною загрозою, яку в змозі перемогти тільки разом", - заявив в п'ятницю, 24 квітня, генеральний секретар ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, цитує інформагенція Reuters.

Оголошена цього дня глобальна ініціатива полягає в прискоренні роботи над розробкою ліків, тестів і вакцин проти хвороби легенів COVID-19, що спричиняє коронавірус, а згодом у наданні результатів цієї роботи всім країнам. "Ми повинні домогтися того, щоб всі люди мали доступ до всіх засобів для боротьби з COVID-19", - оголосив генсек ВООЗ.

США лишилися осторонь

Підтримку цій ініціативі висловили канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон, а також інші глави держав і урядів, так само як і представники міжнародних організацій.

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Приміром, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Леєн (Ursula von der Leyen) пообіцяла підтримку бідним країнам. "Європейський Союз не шкодуватиме зусиль, щоб допомогти світу об'єднатися в боротьбі з коронавірусом", - запевнила вона. Одразу як тільки вакцину винайдуть, необхідно забезпечити її доступність всюди, додала фон дер Ляєн.

Натомість США не стали приєднуватися до цієї ініціативи. "Офіційної участі США не буде", - заявив прессекретар представництва США в штабквартирі ВООЗ у Женеві. Раніше президент США Дональд Трамп критикував ВООЗ за занадто приязне ставлення до Китаю, і припинив виплати внесків США до ВООЗ у розпал пандемії вірусу.

Потрібні гроші донорів

Для реалізації цієї ініціативи потрібні гроші донорів, а саме вісім мільярдів євро. Тож 4 травня для залученні потрібних коштів планується провести конференцію донорів. На тлі цього канцлерка ФРН Меркель закликала як політиків, так і представників бізнесу підтримати цю ініціативу фінансами. За словами Меркель, нині спостерігається "досить суттєвий фінансовий дефіцит, який необхідно покрити".