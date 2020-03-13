ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про переміщення епіцентру пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 до європейських країн.

"Європа тепер стала епіцентром пандемії", - сказав він у п'ятницю, 13 грудня, на віртуальній пресконференції в Женеві, цитує агенція новин AFP. За словами гендиректора ВООЗ, на Європейському континенті зареєстровано більше випадків захворювання і смертей, ніж у решті світу загалом, не рахуючи Китаю. На даний час кожного дня фіксують більше випадків зараження, ніж у Китаї під час піку епідемії, зазначив він.

Читайте також: Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила позначку в 5 тисяч осіб

Гебреєсус також повідомив, що, за даними ВООЗ, у світі нині налічується понад 130 тисяч випадків зараження коронавірусом, а кількість померлих перевищила 5 тисяч людей. Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу.