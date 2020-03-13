Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила позначку в 5 тисяч осіб

Кількість померлих внаслідок зараження новим коронавірусом у світі перевищила 5 тисяч людей. За підрахунками агенції новин AFP на основі офіційних даних, станом на 13 годину за київським часом п'ятниці, 13 березня, число жертв легеневого захворювання COVID-19, викликаного вірусом SARS-CoV-2, становило 5043 осіб.

На сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на першу половину дня 13 березня було вказано 4947 померлих.

У материковому Китаї померли 3176 людей, в Італії - 1016 жертв, в Ірані - 514 померлих.

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Тим часом міністр охорони здоров'я Іспанії повідомив, що у порівнянні з попереднім днем кількість інфікованих в країні зросла майже на третину. У четвер було зафіксовано 3004 випадки, а вже в п'ятницю кількість офіційно зареєстрованих випадків інфікованих SARS-CoV-2 зросла до 4209 осіб, повідомляє агенція Reuters. За останню добу кількість померлих в Іспанії зросла з 84 до 120 осіб. Оновлені дані щодо жертв в Іспанії вочевидь не включені у статистику AFP, оскільки були оприлюднені пізніше.