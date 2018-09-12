ВООЗ: Тривалість життя європейців зростає, ризики через ожиріння та куріння

Середня очікувана тривалість життя в країнах Європи продовжує зростати, проте ожиріння та збільшення частки людей із зайвою вагою загрожують змінити цю тенденцію. Такими є висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка у середу, 12 вересня, представила свій звіт щодо стану здоров'я населення Європи.

Звіт публікується організацією кожні три роки та охоплює 53 держави, які входять у зону відповідальності регіонального офісу ВООЗ. Згідно з даними ВООЗ, середня очікувана тривалість життя при народженні в європейських країнах зросла з 76,7 року в 2010-му до 77,8 у 2015 році. Утім, ці показники значно різняться за країнами: найвищою очікувана тривалість життя є у Люксембургу (83,1 року), а найнижчою - в Молдові (71,6 років). Як і раніше, жінки живуть у середньому довше за чоловіків - 81,1 проти 74,6 року. В Україні середня очівана тривалість життя чоловіків у 2015 році, за даними організації, становила 67,5 року, а жінок - 77,3 року, загалом - 72,5 року.

За даними фахівців організації, у 2016 році понад 23 відсотки населення Європи страждали на ожиріння - це на 2,5 відсотка більше, ніж шість років тому. 58,7 відсотка мали зайву вагу - також зростання на 2,8 відсотка.

Окрім зайвої ваги та ожиріння загрозу здоров'ю європейців також становлять куріння та надмірне споживання алкоголю - за цими показниками Європа посідає перше місце у світі, вказують у ВООЗ. Так, в європейських країнах близько 29 відсотків людей віком старше 15 років курять. У середньому кожен житель Європи спожиє 8,5 літра чистого алкоголю. Найвищим цей показник є в Литві (15,2 літра), Чехії (12,7) та Бельгії (12,6). В Україні в 2014 році кожен житель спожив у середньому 8,1 літра чистого алкоголю.