 ВООЗ: Тривалість життя європейців зростає, ризики через ожиріння та куріння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

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Новини

ВООЗ: Тривалість життя європейців зростає, ризики через ожиріння та куріння

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тривалість життя європейців продовжує зростати. Але ожиріння, надмірне споживання алкоголю та куріння можуть змінити цю тенденцію.

Європейці в середньому живуть довше в тому числі завдяки заняттям спортом

Європейці в середньому живуть довше в тому числі завдяки заняттям спортом

Середня очікувана тривалість життя в країнах Європи продовжує зростати, проте ожиріння та збільшення частки людей із зайвою вагою загрожують змінити цю тенденцію. Такими є висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка у середу, 12 вересня, представила свій звіт щодо стану здоров'я населення Європи.

DW.COM

Як свідчить дослідження "Глобальний тягар хвороб", тривалість здорового життя у світі зростає повільно, при цьому люди загалом живуть довше, однак більше років страждають на хронічні хвороби. (06.10.2016)

За останні десять років прогнозована тривалість життя для чоловіків у Німеччині виросла на два роки і три місяці, для жінок - на півтора року, порахували у статистичному відомстві. (05.03.2016)

Наступні покоління європейців можуть жити менше за попередні, якщо проблемам здорового способу життя не приділятимуть достатньої уваги. Проблема ожиріння стає дедалі гострішою. (23.09.2015)

Звіт публікується організацією кожні три роки та охоплює 53 держави, які входять у зону відповідальності регіонального офісу ВООЗ. Згідно з даними ВООЗ, середня очікувана тривалість життя при народженні в європейських країнах зросла з 76,7 року в 2010-му до 77,8 у 2015 році. Утім, ці показники значно різняться за країнами: найвищою очікувана тривалість життя є у Люксембургу (83,1 року), а найнижчою - в Молдові (71,6 років). Як і раніше, жінки живуть у середньому довше за чоловіків - 81,1 проти 74,6 року. В Україні середня очівана тривалість життя чоловіків у 2015 році, за даними організації, становила 67,5 року, а жінок - 77,3 року, загалом - 72,5 року.

За даними фахівців організації, у 2016 році понад 23 відсотки населення Європи страждали на ожиріння - це на 2,5 відсотка більше, ніж шість років тому. 58,7 відсотка мали зайву вагу - також зростання на 2,8 відсотка.

Окрім зайвої ваги та ожиріння загрозу здоров'ю європейців також становлять куріння та надмірне споживання алкоголю - за цими показниками Європа посідає перше місце у світі, вказують у ВООЗ. Так, в європейських країнах близько 29 відсотків людей віком старше 15 років курять. У середньому кожен житель Європи спожиє 8,5 літра чистого алкоголю. Найвищим цей показник є в Литві (15,2 літра), Чехії (12,7) та Бельгії (12,6). В Україні в 2014 році кожен житель спожив у середньому 8,1 літра чистого алкоголю.

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