 ВООЗ: Рішучі заходи країн здатні спинити поширення коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

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Новини

ВООЗ: Рішучі заходи країн здатні спинити поширення коронавірусу

Вжиті рішучі заходи з метою недопущення подальшого поширення коронавірусу довели свою ефективність, переконані у ВООЗ. Поки що в світі лише кілька осередків поширення захворювання, кажуть експерти.

Випадки коронавірусу зафіксовані вже у близько 70 країнах світу

Випадки коронавірусу зафіксовані вже у близько 70 країнах світу

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) переконані, що ще є можливість недопущення глобальної епідемії коронавірусу. Про це в понеділок, 2 березня, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконфренції у Женеві, передає агенція новин AFP.

За словами керівника ВООЗ, "вікно можливостей" щодо протидії подальшому поширенню захворювання ще відкрите, особливо на тлі того, що досі в понад 130 країнах не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

Крім того, Тедрос Адханом Гебреєсус вказав на те, що впродовж останньої доби на території континентального Китаю, де вперше було виявлено коронавірус, було підтверджено у дев'ять разів менше випадків, ніж за межами КНР.

У самій Піднебесній уже багато днів поспіль спостерігається стале скорочення числа нових виявлених випадків цього небезпечного захворювання. Попри це натепер найбільше зафіксованих випадків захворювання припадає саме на Китай.

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Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб підвищив рівень ризику зараження коронавірусом для Європи до "від помірного до високого". Станом на 2 березня в ЄС ним інфікувалися понад 2100 людей. (02.03.2020)

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Щодо підтверджених випадків поза КНР, то тут 81 відсоток таких випадів припадає на чотири країни - Південну Корею, Італію, Іран та Японію. Саме ситуація з поширенням вірусу в чотирьох останніх країнах "найбільше непокоїть" ВООЗ, визнав очільник організації.

Дієві рішучі заходи

Крім того, Тедрос Адханом Гебреєсус вказав на важливість вжиття рішучих заходів у боротьбі з подальшим поширенням вірусу. На думку очільника ВООЗ, всі країни повинні докласти максимум зусиль для цього. В такому разі є можливість "зупинити цей вірус", переконаний гендиректор ВООЗ, цитує інформагенція dpa.

На доказ своїх аргументів Тедрос Адханом Гебреєсус навів той факт, що поширення коронавірусу вдається спинити значно легше, ніж грипу. Якби коронавірус був епідемією грипу, тоді варто було б очікувати глобальної епідемії. "Спроби сповільнити її (таку епідемію. - Ред.) було би просто неможливо втілити в життя", - визнав він.

Допомога для Ірану та загострення ситуації в Італії

Тим часом стало відомо про відправлення Німеччиною, Францією та Великобританією допомоги для Ірану в боротьбі з коронавірусом. Гуманітарний вантаж на суму близько 5 мільйонів євро міститиме спеціальне обладнання, захисний одяг та спецзасоби, а також комплекти для тестування на наявність коронавірусу, повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу.

За офіційної даними іранської влади, в країні натепер зафіксовано вже понад 1,5 тисячі випадків зараження коронавірусом і 66 смертей унаслідок викликаних ним ускладнень, передає інформагенція AP.

У Європі найдраматичніша ситуація з коронавірусом спостерігається в Італії. Станом на вечір 2 березня в цій країні підтверджено вже 2036 випадків захворювання коронавірусом. Водночас від ускладнень, спричинених цим недугом, померло вже 52 особи, повідомляють італійські медики.

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