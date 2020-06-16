 ВООЗ привітала результати дослідження препарату дексаметазон проти COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2020

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Новини

ВООЗ привітала результати дослідження препарату дексаметазон проти COVID-19

ВООЗ привітала результати дослідження препарату дексаметазон проти COVID-19 у Великобританії. Глава організації назвав їх "проривом". Ці ліки можуть допомогти пацієнтам із складною формою захворювання.

Глава ВООЗ назвав проривом дослідження ліків проти COVID-19

Глава ВООЗ заявив про "прорив"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у вівторок, 16 червня, привітала результати британського дослідження препарату дексаметазон проти COVID-19.

"Це чудова новина, і я вітаю уряд Великобританії, Окфордський університет, а також багато лікарень та пацієнтів у Великобританії, які зробили свій внесок у цей важливий науковий прорив", - заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Дослідження показало, що вживання дексаметазону сприяло зменшенню смертності приблизно на третину серед людей на ШВЛ, а також на одну п'яту серед осіб, що потребують кисневої підтримки, зазначається на сайті ВООЗ. Водночас дія дексаметазону у пацієнтів з більш легкою формою захворювання не була такою ефективною.

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У дослідженні Оксфордського університету взяли участь 2104 пацієнти. За словами дослідників, цей препарат може виявитися "напрочуд дешевим" засобом боротьби з пандемією коронавірусу.

Синтетичний глюкокортикостероїд дексаметазон був отриманий ще в кінці 1950-х років. Його використовують для лікування ревматоїдного артриту, астми, запалення очей і лікування пацієнтів з набряком мозку. Стероїд вводять внутрішньовенно або дають у формі таблеток.

Зараз у всьому світі йде розробка і випробування ліків та вакцини від коронавірусу. Поки масове виробництво ліків від захворювання ще не почалося, медики використовують для лікування препарати, які вже існують на ринку.

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