ВООЗ оголосила боротьбу з дезінформацією про коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про початок боротьби з поширенням неправдивої інформації про коронавірус та хибними рекомендаціями щодо ліків проти нього. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. За його словами, співробітники цієї організації працюють цілодобово, щоб знаходити дезінформацію, яку поширюють в інтернеті, передає агенція новин AFP.

Гендиректор ВООЗ наголосив, що помилкові рекомендації щодо ліків або запобіжних заходів проти вірусу можуть бути небезпечними для здоров’я. Організація співпрацює з Google, щоб повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я відображалися першими під час пошуку інформації про коронавірус.

Американські соцмережі Twitter і Facebook, а також китайські Tencent і Tiktok повинні вжити заходів для стримування недостовірної інформації, додав гендиректор ВООЗ.

ВООЗ проти обмежень на пересування

Тедрос Адханом Гебреєсус знову наголосив на непотрібності встановлення заборони на пересування громадян. "Немає підстав для заходів, які перешкоджають міжнародним подорожам та торгівлі (...) Ми закликаємо усі країни ухвалювати послідовні рішення на основі фактів", - наголосив він, цитує інформагенція Reuters.

Китай звинувачує США у поширенні паніки

Тим часом міністерство закордонних справ Китаю звинуватило Сполучені Штати у поширенні паніки. У китайському МЗС дорікнули, що замість того, щоб запропонувати допомогу, США обмежили пересування людей та евакуювали частину своїх громадян з Китаю.

Також у Пекіні заперечили твердження президента США Дональда Трампа, що Вашингтон запропонував "величезну допомогу". "Уряд США не надав нам жодної значної допомоги (...) Все, що вони зробили, може лише розпалити і поширити страх, що є поганим прикладом", - стверджує речниця МЗС Китаю Хуа Чунін.

Нагадаємо, що в КНР від коронавірусу 2019-nCoV померла вже 361 людина, що перевищило показники смертності у країні внаслідок епідемії SARS, яка спалахнула 17 років тому. Кількість підтверджених випадків захворювання перевищила 17,2 тисячі.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Невідомий вірус вражає Ухань 31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про низку випадків респіраторних інфекцій у місті Ухань, де мешкає близько 11 мільйонів людей. Штам вірусу невідомий, тож фахівці з усього світу взялися за його ідентифікацію. Початок поширення штаму простежили з ринку морепродуктів в Ухані. Ринок відразу закрили і повідомили про близько 40 інфікованих осіб.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Виявлено новий штам коронавірусу Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Перша смерть у Китаї 11 січня Китай оголошує про першу смерть від коронавірусу - 61-річний чоловік, який купував продукти на ринку в Ухані, помирає через ускладнення внаслідок пневмонії.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Вірус поширюється на сусідні країни Кілька днів потому Таїланд та Японія теж повідомили про випадки зараження людей, які відвідали той самий ринок в Ухані. Тим часом у Китаї підтверджують другу смерть у місті. Станом на 20 січня у Китаї вже три летальні випадки, а понад 200 людей - інфіковані.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Як передається вірус До середини січня вчені намагаються з'ясувати, як саме поширюється хвороба. Власне, коронавіруси - зоонози, тобто передаються від тварини до людини. Деякі коронавіруси можуть передаватися при кашлі та чханні. Аеропорти у всьому світі запроваджують перевірку пасажирів, які прибувають із Китаю. 20 січня влада КНР повідомила, що вірус може передаватися безпосередньо від людини до людини.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Безпрецедентні заходи в Китаї 23 січня влада КНР закриває мегаполіс Ухань на карантин. Мета заходу - обмежити поширення вірусу. В Ухані припинено рух громадського транспорту та розпочато термінове спорудження нової лікарні для інфікованих пацієнтів. Станом на 24 січня інфікованих осіб вже понад 830. Зросла і кількість померлих - тепер їх 26. Влада країни вирішує закрити ще 13 міст, ізолювавши щонайменше 36 мільйонів людей.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Підстави для глобального надзвичайного стану? За межами Китаю підтверджується дедалі більше випадків зараження, зокрема в Південній Кореї, США, Непалі, Таїланді, Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії і Тайвані. Попри постійне зростання числа інфікованих, 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оголошувати глобальний надзвичайний стан через цей вірус "зарано".

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Коронавірус досягає Європи та Австралії 24 січня влада Франції підтвердила, що в країні зафіксовано три випадки коронавірусу. Це ознаменувало першу появу хвороби в Європі. Кілька годин потому Австралія теж підтвердила чотири випадки зараження цим вірусом.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Зачепило китайський Новий рік Цього разу китайський Новий рік починається зі стриманих святкувань 25 січня. Скасовано багато святкових заходів задля здержання поширення вірусу. Зазвичай у цей час мільйони китайців відвідують друзів та родичів. До кінця січня 17 китайських міст з населенням загалом понад 50 мільйонів закриті на карантин. З метою обмеження міграційного потоку святкування Нового року подовжують на три дні.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Закриття кордонів Перший випадок зараження підтвердили в Камбоджі. Тим часом Монголія закриває свій кордон з КНР для руху автомобілів, Росія зробила те саме в трьох регіонах на Далекому Сході. Глобальний туризм зазнає мільярдних збитків, ціни на нафту падають. Число смертей зросло до 41. Інфіковано вже понад 1300 людей, переважна більшість у КНР. Вчені сподіваються вже за три місяці мати вакцину проти цього штаму.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Німеччина приєднується до боротьби з вірусом 27 січня глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Берлін розглядає можливість евакуації німецьких громадян з Уханю. На той момент у Німеччині ще не зареєстрували випадків зараження. Німецькі дослідники в Марбурзі увійшли до міжнародної спільноти, що працює над розробкою вакцини проти коронавірусу. Число жертв у Китаї сягає 81, а постраждалих у всьому світі нараховується вже 2700.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Перші випадки коронавірусу в Німеччині 27 січня Німеччина повідомила про перший зафіксований на території країни випадок коронавірусу. Ним заразився 33-річний житель Баварії під час конференції у ФРН від китайської колежанки, яка її теж відвідала. Чоловіка переводять під карантин та спостереження до лікарні Мюнхена. Згодом вірус підтвердився у трьох його колег. Число загиблих у Китаї сягає 132, число заражених по всьому світу - 6 000.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Евакуація іноземних громадян з Уханю 28 січня Японія та США стали першими країнами, що евакуювали деяких своїх громадян з Уханю. Чотирьох японських пасажирів одразу з аеропорту забрали до лікарні з високою температурою. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю повідомили Австралія та Нова Зеландія. Загалом у світі вже понад 6000 інфікованих вірусом 2019-nCoV, що більше, ніж під час спалаху вірусу SARS у 2002-2003 роках.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ. Автор: Крістіна Бурак

