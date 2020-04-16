ВООЗ без американських грошей - що це означає для боротьби з коронавірусом

Чому президент США погрожує припинити сплату членських внесків до ВООЗ?
Американські ЗМІ здебільшого вважають, що Трамп хоче відволікти увагу від власного провалу в приборканні епідемії COVID-19. З лютого по середину березня він взагалі заперечував небезпечність коронавірусу. А тепер, вважають оглядачі, господар Білого дому шукає в особі Китаю зовнішнього ворога. До цього додається і принципове несприйняття Трампом мультилатералізму - принципу впорядкування міжнародних відносин за допомогою багатосторонніх договірних зобов’язань, побудованих на спільних правових засадах, зокрема коли держави делегують частину повноважень великим міжнародним організаціям.
Президент США раніше вже погрожував припинити виплату членських внесків до Організації Об’єднаних Націй і вийти з НАТО. Водночас, як повідомляє Wallstreet Journal, адміністрація Трампа за лаштунками намагається збільшити кількість американських співробітників в адміністраціях міжнародних організацій, до яких платять членські внески США.
Як партнери реагують на погрозу Дональда Трампа?
Погрози Вашингтона жорстко критикують по всьому світі. Колишній британський прем’єр Ґордон Браун, який вимагає створити міжнародні управлінські структури для боротьби з коронавірусом, в інтерв’ю Deutsche Welle сказав: "26 березня Дональд Трамп після зустрічі "великої двадцятки" підписав комюніке, яке передбачає посилення мандату ВООЗ, збільшення фінансування зусиль для боротьби з наслідками надзвичайних ситуацій, більше грошей на розробку нової вакцини і підтримку країн, що розвиваються. У теперішньому кроці президента немає логіки. Це - акт самознищення. Адже якщо ми хочемо локально захиститися в Німеччині чи в США, то ми маємо діяти глобально".
Ґордон Браун: локальні проблеми у випадку пандемії можна вирішити лише глобально
Якщо нині залишити сам на сам з пандемією, наприклад, країни Африки з їхніми слабкими системами охорони здоров’я, каже Браун, вірус може другою або третьою хвилею повернутися до нас.
Схожа критика лунає і від провідних лікарів, дослідницьких інституцій, а також політиків по всьому світі. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у Twitter: "Ми глибоко шкодуємо про рішення США припинити фінансування ВООЗ. Цьому немає виправдання у часи, коли робота цієї організації потрібна як ніколи". А німецький міністр закордонних справ вважає, що звинувачення на адресу ВООЗ нікому не допоможуть: "Збільшити фінансування Організації Об’єднаних Націй, передовсім підтримати недофінансовану ВООЗ, наприклад, у розробці і розповсюдженні тестів і вакцин - це було би чи не найкращою інвестицією".
Чи доведеться ВООЗ зупинити роботу через погрози США?
Негайні наслідки для роботи ВООЗ малоймовірні. Членські внески країн мають бути сплачені до першого січня кожного року. Отже,за цей рік США, певно, вже розрахувалися. Наразі незрозуміло, як виглядає ситуація з добровільними понаднормовими внесками за 2020 рік. У всякому разі вони не є настільки великими, щоб їх неможливо було компенсувати зусиллями інших країн або приватних донорів.
Гуманітарна допомога від ВООЗ: засоби захисту для медиків прибули 14 квітня в Ефіопію
Як фінансується ВООЗ?
Всесвітня організація охорони здоров’я фінансується обов’язковими внесками країн-членів, розмір яких залежить від потужності їхньої економіки (у ВВП). Крім того, країни можуть сплачувати добровільні внески, до фінансування долучаються і численні приватні донори. Обов’язкові членські внески складають лише близько 20 відсотків від загального бюджету ВООЗ і вже багато років вони не індексуються з урахуванням інфляції.
Трамп відволікає від свого власного провалу у боротьбі з епідемією, вважають критики
Загальний бюджет на 2020 рік становить 4,4 мільярда доларів США. Це приблизно дорівнює бюджету університетської клініки Женеви, на території якої розташована штаб-квартира організації. Експерти по всьому світі критикують недофінансування ВООЗ вже протягом двох останніх десятиліть.
Одним з найбільших донорів є Фонд Білла Гейтса. Найбільшими державними донорами за добровільними внесками є Великобританія, Європейський Союз (6% бюджету ВООЗ) і Німеччина (5%). В абсолютних числах найбільшим платником є США: 235 мільйонів доларів обов’язкового внеску і 200 мільйонів добровільного. Це близько 10 відсотків загального бюджету ВООЗ. Натомість такий економічний тигр як Китай сплачує 86 мільйонів доларів звичайного внеску і лише більш ніж скромні 10 мільйонів добровільного. Можливо, це підлило олії у вогонь обурення Дональда Трампа.
Що взагалі робить ВООЗ?
Перелік завдань Всесвітньої організації охорони здоров’я доволі довгий. От лише деякі ключові сфери відповідальності:
- Моніторинг антибіотикорезистентних бактерій
- Здоров’я жінок, у тому числі проблема смертності при народженні дитини у країнах, що розвиваються
- Кампанії зі щеплення. Однією з історій успіху у цьому є глобальне викорінення поліомієліту
- Боротьба з хронічними захворюваннями
- Антикризові заходи у випадку епідемій чи пандемії
- Загальні рекомендації щодо здорового способу життя
- Консультування держав щодо діяльності системи охорони здоров’я
Нерідко лунає критика, що ВООЗ, маючи лише обмежені ресурси, займається надто великою кількістю різних проблем по всьому світі.
Генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреєсуса критикують за надто запізнілу реакцію на пандемію
Замість того, вважають критики, організації варто було би сконцентруватися на вирішенні низки ключових проблем і публікації директив та рекомендацій лікарям. Однак 194 країнам, які входять до організації, вкрай складно домовитися про пріоритети.
Критика на адресу ВООЗ
Всесвітню організацію охорони здоров’я критикують скільки вона існує. Критикують і роботу, і керівництво, і строкатий перелік завдань і непрозорість бюджету, а також спроби політичного впливу окремих держав. Один з актуальних закидів, які лунають з експертного середовища: мовляв, генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус надто некритично сприймав дані щодо коронавірусу, які надавав Китай і тому зреагував на ситуацію надто пізно.
Водночас треба визнати, що ВООЗ цілком залежить від добровільної співпраці окремих країн: експерти організації отримали дозвіл відвідати місто Ухань, аби дослідити поширення вірусу, лише 12 лютого. До того моменту в експертів ВООЗ не було жодної альтернативи інформації від Пекіна.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
З Уханю тепер можна виїхати
У перші години після відкриття китайського Уханю 8 квітня - через 76 днів з моменту його ізоляції у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу SARS-CoV-28 - близько 65 тисяч осіб виїхали з міста. Йдеться про тих, хто скористався залізницею й літаками. На світлині - пасажири на залізничному вокзалі Уханю.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Перший потяг за 76 днів
Перший за кілька місяців потяг виїхав із 11-мільйонного адміністративного центру провінції Хубей о 0:50 за місцевим часом. Одночасно з цим були відкриті автомобільні шляхи із та до міста.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
В Ухані скасували карантин
8 квітня влада Китаю зняла карантинні обмеження в Ухані. Місто з населенням понад 11 мільйонів осіб із 23 січня було повністю ізольованим від зовнішнього світу через виявлені в ньому випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає небезпечне захворювання COVID-19. Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу. На фото - поліція Уханю розбирає захисну загорожу.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Цифри, що вселяють надію
Влада міста стверджує, що в Ухані не фіксують нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від початку епідемії в КНР одужали 93 відсотки інфікованих. Кількість тих, хто заразився, склала близько 82 тисяч осіб. Офіційний показник смертності від COVID-19 - чотири відсотки. Владу КНР критикують через замовчування масштабів епідемії і точної кількості хворих та померлих.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Справжній привід для радості
Ухань перебував в умовах суворого карантину більше двох місяців. З кінця березня влада почала поступово знімати обмеження. Нині ж усі здорові жителі Уханю можуть вільно пересуватися містом.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Ухань повністю відновлює транспортне сполучення
Заборону на в'їзд до міста та виїзд із нього вже зняли. Почали курсувати потяги та літаки, також було відновлено міжміське автомобільне сполучення. Але поки все повернеться до нормального життя, ще має пройти певний час. На фото - дезінфекція залізничної платформи в Ухані для боротьби з коронавірусом.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Поступово запускаються й виробничі потужності
Ухань - центр великого промислового регіону Китаю - провінції Хубей. За даними Forbes, до спалаху епідемії очікувалося зростання ВВП провінції на 7,5-7,8 відсотка. Ухань займав дев'яте місце за сукупністю економічних показників серед усіх міст КНР. Бізнес у місті був представлений широким спектром виробництв - від біомедицини до автозапчастин. Зараз воно має подолати наслідки епідемії.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Небезпека ще не минула
Попри скасування карантинних обмежень представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що ймовірність відновлення епідемії коронавірусу в континентальній частині Китаю залишається відносно високою через завезення інфекції з-за кордону. Зафіксовано вже понад 700 подібних випадків.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Зелений для всіх
Під час карантину пересування жителів Уханю було під тотальним контролем. Влада стежила за ними за допомогою QR-кодів, вбудованих у платіжну систему Alipay і соціальну мережу Wechat. Кожен користувач автоматично отримував статус здоров'я - зелений, жовтий або червоний. Тільки ті, хто мав зелений, могли залишити домівки та піти на роботу. Нині ж усі жителі Уханю нарешті отримали зелений статус.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
У жителів Уханю з'явилась надія
Після скасування карантину в жителів Уханю, які першими зіткнулися зі смертельною небезпекою, знову з'явилася надія. Життя потихеньку повертається в нормальне річище. Але коронавірус продовжує стрімко поширюватися світом. І небезпека ще не минула.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Хвилина мовчання на згадку про померлих
4 квітня мешканці Китаю вшанували пам'ять жертв COVID-19. На фотографії - китайські лікарі під час хвилини мовчання. В Ухані у грудні 2019 року було виявлено перший випадок захворювання. 11 січня Пекін офіційно заявив про першого хворого, який помер від наслідків коронавірусної інфекції. Усього, за даними китайської влади, від COVID-19 у континентальному Китаї померли понад 3 330 осіб.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Герої, яких пам'ятатимуть
Китайський лікар-офтальмолог Лі Веньлян був першим, хто забив на сполох у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він повідомляв у соцмережах про випадки смертельно небезпечного захворювання. За що влада КНР його покарала. 1 лютого лікар і сам заразився коронавірусом і через тиждень помер від наслідків COVID-19. На фото - портрет лікаря і квіти у пам'ять про нього біля шпиталю в Ухані.
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Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Потрібен час, аби прийти до тями
Усьому світові знадобиться час, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. В Ухані і у всій провінції Хубей, за офіційними даними, нараховується найбільша в КНР кількість померлих від захворювання COVID-19. Кількість жертв коронавірусу в усьому світі сягнула понад 95 тисяч людей. Окрім Китаю, найбільше від пандемії постраждали США і Європа.
Автор: Наталія Позднякова, Олексій Яковійчук