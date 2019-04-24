 Володимир Рубан виїхав з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2019

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Новини

Володимир Рубан виїхав з України

Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан виїхав з України, повідомили ЗМІ з посиланням на ГПУ. Адвокат обіцяє, що він повернеться до 7 травня на судове засідання.

Володимир Рубан

Володимир Рубан

Звільнений з-під варти екс-керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан залишив територію України. Про це у п'ятницю, 26 квітня, повідомила прес-служба Генпрокуратури України, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Там також нагадали, що суд не обирав Рубану запобіжного заходу. Радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що Держприкордонслужба не може коментувати інформацію щодо перетину державного кордону особами.

Своєю чергою адвокат Рубана Валентин Рибін заявив про впевненість, що його клієнт повернеться в Україну з-за кордону до судового засідання, яке відбудеться 7 травня. "Він має повне право виїжджати за кордон, оскільки до нього не застосовано ніякого запобіжного заходу. Наскільки я знаю, у нього діти навчаються за кордоном... я впевнений, що Володимир Рубан повернеться до засідання суду", - сказав він, передає агенція "Українські новини". За його словами, у цій ситуації немає нічого дивного, оскільки Рубан мав на виїзд за кордон законні підстави.

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Затриманий напередодні керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан займався обміном полоненими на Донбасі і вважається близьким до Віктора Медведчука. (09.03.2018)

Як повідомлялося, у ніч на 16 квітня Броварський міський районний суд Києва звільнив з-під варти Володимира Рубана та депутатку Верховної Ради Надію Савченко. Опівночі з 15 на 16 квітня закінчився термін їх тримання під вартою, який не було продовжено. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ наполягає на достатності доказів у скоєнні злочинів Савченко та Рубаном, і звільнення з-під варти не означатиме зняття з них обвинувачення.

Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на одному з блокпостів на Донбасі, коли він, як підозрюють, намагався завезти партію зброї з території самопроголошеної "ДНР" на підконтрольну Україні територію. Прокуратура підозрює Рубана, зокрема, в підготовці обстрілів будівель Верховної Ради і адміністрації президента України, а також замаху на президента Петра Порошенка та низку інших високопосадовців.

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