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Володимир Рубан

Тема

Володимир Рубан - український політик та громадський діяч.

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Докладно

Надія Савченко перед будівлею суду в Броварах

Суд лишив Савченко і Рубана на волі

Суд лишив Савченко і Рубана на волі

Броварський міськрайонний суд вже вдруге відклав початок розгляду справи Савченко-Рубана.
Політика7 травня 2019 р.
Володимир Рубан

Володимир Рубан виїхав з України

Володимир Рубан виїхав з України

Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан залишив територію України.
Суспільство26 квітня 2019 р.
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Савченко знову в парламенті. Чи навдого? (24.04.2019)

Савченко знову в парламенті. Чи навдого? (24.04.2019)

Термін арешту Надії Савченко сплив, і суд вирішив його не продовжувати. Народна депутатка вийшла на роботу до Верховної Ради. Як до цього поставилися її колеги в парламенті?
Політика24 квітня 2019 р.04:03 хв.
Попри обвинувачення у підготовці держперевороту Надія Савченко збирається знову балотуватися у Верховну Раду

FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила

FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила

Народну депутатку Надію Савченко звільнили з-під арешту, та обвинувачень у підготовці держперевороту з неї не знімали.
Політика16 квітня 2019 р.
Надія Савченко (фото з архіву)

Савченко та Рубан вийшли з СІЗО

Савченко та Рубан вийшли з СІЗО

Депутатка Верховної Ради Надія Савченко пообіцяла, що не "тікатиме за кордон".
Політика16 квітня 2019 р.
Надія Савченко у залі суду

Справу Савченко і Рубана розглядатиме суд у Чернігові

Справу Савченко і Рубана розглядатиме суд у Чернігові

Народну депутатку та екс-керівника "Офіцерського корпусу" підозрюють у підготовці теракту.
Політика11 лютого 2019 р.
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