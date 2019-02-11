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Володимир Рубан
Тема
Володимир Рубан - український політик та громадський діяч.
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Докладно
Суд лишив Савченко і Рубана на волі
Суд лишив Савченко і Рубана на волі
Броварський міськрайонний суд вже вдруге відклав початок розгляду справи Савченко-Рубана.
Політика
07.05.2019
7 травня 2019 р.
Володимир Рубан виїхав з України
Володимир Рубан виїхав з України
Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан залишив територію України.
Суспільство
26.04.2019
26 квітня 2019 р.
Савченко знову в парламенті. Чи навдого? (24.04.2019)
Савченко знову в парламенті. Чи навдого? (24.04.2019)
Термін арешту Надії Савченко сплив, і суд вирішив його не продовжувати. Народна депутатка вийшла на роботу до Верховної Ради. Як до цього поставилися її колеги в парламенті?
Політика
24.04.2019
24 квітня 2019 р.
04:03 хв.
FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила
FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила
Народну депутатку Надію Савченко звільнили з-під арешту, та обвинувачень у підготовці держперевороту з неї не знімали.
Політика
16.04.2019
16 квітня 2019 р.
Савченко та Рубан вийшли з СІЗО
Савченко та Рубан вийшли з СІЗО
Депутатка Верховної Ради Надія Савченко пообіцяла, що не "тікатиме за кордон".
Політика
16.04.2019
16 квітня 2019 р.
Справу Савченко і Рубана розглядатиме суд у Чернігові
Справу Савченко і Рубана розглядатиме суд у Чернігові
Народну депутатку та екс-керівника "Офіцерського корпусу" підозрюють у підготовці теракту.
Політика
11.02.2019
11 лютого 2019 р.
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