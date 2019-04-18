Володимир Зеленський нарешті представив свою команду

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський представив всю свою команду, з якою працюватиме надалі. Всі його однодумці прийшли до студії "Право на владу" телеканалу "1+1" у четвер, 18 квітня.

До його команди, зокрема, увійшли: Руслан Стефанчук - ідеолог команди, відповідає за реформування держінституцій та законопроектну роботу, Іван Баканов - голова партії "Слуга народу", Дмитро Розумков - займається питаннями внутрішньої політики, Олександр Данилюк - міжнародними відносинами, фінансовою та банківською політикою, Руслан Рябошапка - відповідальний за правоохоронну та антикорупційну політику, Галина Янченко - антикорупційну політику та діджитал-рішення для держави, Денис Монастрирський - правоохоронні органи.

Питання органів правосуддя закріплене за Сергієм Іонушасом, Іван Опаршин - експерт з безпеки та оборони, Ірина Венедиктова опікується реформами у судовій системі, Данило Гетьманцев - очолює напрямок економіки, фінансів та оподаткування, Вікторія Страхова - банківської діяльністі, Михайло Федорів - займається напрямками діджитал-команди, Олександр Мережко - очолює питання міжнародних відносин та народовладдя.

Екологічний напрямок очолює Олег Бондаренко, сферу політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків Марина Бардіна. Енергетикою, ЖКХ та антимонопольним регулюванням опікується Андрій Герус, освітою та наукою - Сергій Бабак. Експертом команди з виборчого законодавства та європейських стандартів з прав людини є Сергій Кальченко, експертом з медицини - Євген Комаровський.

"Це експерти, це моя команда, професійні люди, фахівці, молоді та світлі, розумні люди, які підуть зі мною в адміністрацію президента, а хто з них буде кращим обійме ту чи іншу посаду ... ", - заявив Зеленський.

Як відомо, за результатами першого туру виборів президента висунутого партією "Слуга народу" коміка Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, самовисуванця Порошенка, який є чинним президентом, - 15,95 відсотка. Голосування у другому турі президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня.