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Український політик, із квітня 2016-го до серпня 2019 року - прем'єр-міністр України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Гройсман".
Володимир Гройсман обіймав посаду прем'єр-міністра України з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року. Перед цим Гройсман, зокрема, працював мером Вінниці та був головою Верховної Ради України. В уряді Арсенія Яценюка він обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Гройсман закінчив Вінницький інститут регіональної економіки та управління, Міжрегіональну академію управління персоналом, Національну академію державного управління при президентові України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
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І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі зроблених доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?
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