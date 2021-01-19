Український політик, із квітня 2016-го до серпня 2019 року - прем'єр-міністр України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Гройсман".

Володимир Гройсман обіймав посаду прем'єр-міністра України з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року. Перед цим Гройсман, зокрема, працював мером Вінниці та був головою Верховної Ради України. В уряді Арсенія Яценюка він обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Гройсман закінчив Вінницький інститут регіональної економіки та управління, Міжрегіональну академію управління персоналом, Національну академію державного управління при президентові України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.