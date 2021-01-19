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Володимир Гройсман

Український політик, із квітня 2016-го до серпня 2019 року - прем'єр-міністр України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Гройсман".

Володимир Гройсман обіймав посаду прем'єр-міністра України з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року. Перед цим Гройсман, зокрема, працював мером Вінниці та був головою Верховної Ради України. В уряді Арсенія Яценюка він обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Гройсман закінчив Вінницький інститут регіональної економіки та управління, Міжрегіональну академію управління персоналом, Національну академію державного управління при президентові України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Про затримання власника готелю "Токіо Стар" в Одесі Вадима Чорного повідомила обласна прокуратура. Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки.
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ДСНС: Згорілий у Одесі готель було переобладнано з трамвайного депо

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Гройсман пропонує скоротити кількість міністерств

Гройсман пропонує скоротити кількість міністерств 14.07.2019

Скорочення числа міністерств до 12 поліпшить управління країною, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Остаточне рішення щодо цього питання має прийняти парламент.

Гройсман пропонує і провести парад, і виділити додаткові гроші військовим

Гройсман пропонує і провести парад, і виділити додаткові гроші військовим 10.07.2019

Володимир Гройсман та Андрій Парубій виступили за проведення параду на День Незалежності. Напередодні Володимир Зеленський вирішив його скасувати.
Гройсман: Автором скандалу довкола саміту Україна-ЄС є Порошенко

Гройсман: Автором скандалу довкола саміту Україна-ЄС є Порошенко 09.07.2019

Віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яку не пустили на саміт, свідомо не звернулась до прем'єра, а влаштувала скандал, заявив Володимир Гройсман.
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