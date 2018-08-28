Волкер: США готові постачати Україні більше летальної зброї

Сполучені Штати Америки готові розширити поставки зброї Україні, зокрема, з метою зміцнення українського військово-морського флоту (ВМФ) та військово-повітряних сил (ВПС) України. Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю британському виданню The Guardian, що було опубліковане у суботу, 1 вересня.

Він запевнив, що адміністрація президента США Дональда Трампа "абсолютно" готова розширити поставки летальної зброї Києву після того, як у квітні до України були доставлені американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. "Вони щотижня втрачають солдатів, захищаючи свою країну. І у цьому контексті природним для України є зміцнювати свою армію, взаємодіяти задля самооборони, і шукати підтримку є природним, також є природним, що інші країни мають їм допомогти. І, звісно, їм потрібна допомога у вигляді летальної зброї, оскільки по них стріляють", - зауважив Курт Волкер.

За його словами, очікується "певна дискусія щодо потенціалу флоту, оскільки, як ви знаєте, їхній (український. - Ред.) флот практично забрала собі Росія". "Тому їм потрібно перебудувати флот, також вони мають дуже обмежені авіаційні можливості. Я гадаю, нам також слід звернути увагу на протиповітряну оборону", - наголосив спецпредставник США.

Нагадаємо, оборонний бюджет США на 2019 рік, підписаний президентом Дональдом Трампом 13 серпня, передбачає безпекову допомогу Україні на суму в 250 мільйонів доларів, в тому числі у вигляді летальних оборонних озброєнь. У березні 2018 року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 37 ПТРК Javelin і 210 ракет до них на 47 мільйонів доларів. Їхня поставка до України була здійснена в квітні.