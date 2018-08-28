 Волкер: США готові постачати Україні більше летальної зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2018

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Новини

Волкер: США готові постачати Україні більше летальної зброї

Білий дім готовий розширити поставки летальної зброї Києву, повідомив спецпредставник США Курт Волкер. Зміцнення потребують українські флот та ВПС, вважає він.

Американський протитанковий ракетний комплекс Javelin

Американський протитанковий ракетний комплекс Javelin

Сполучені Штати Америки готові розширити поставки зброї Україні, зокрема, з метою зміцнення українського військово-морського флоту (ВМФ) та військово-повітряних сил (ВПС) України. Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю британському виданню The Guardian, що було опубліковане у суботу, 1 вересня.

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Президент України Петро Порошенко повідомив про перші випробування ракетних комплексів Javelin, які надали Сполучені Штати Америки. (22.05.2018)

Значним чином вплинути на ситуацію на Донбасі протитанкові ракетні комплекси Javelin не в змозі, але їхня поява є важливим політичним сигналом, кажуть експерти. (02.05.2018)

Він запевнив, що адміністрація президента США Дональда Трампа "абсолютно" готова розширити поставки летальної зброї Києву після того, як у квітні до України були доставлені американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. "Вони щотижня втрачають солдатів, захищаючи свою країну. І у цьому контексті природним для України є зміцнювати свою армію, взаємодіяти задля самооборони, і шукати підтримку є природним, також є природним, що інші країни мають їм допомогти. І, звісно, їм потрібна допомога у вигляді летальної зброї, оскільки по них стріляють", - зауважив Курт Волкер.

За його словами, очікується "певна дискусія щодо потенціалу флоту, оскільки, як ви знаєте, їхній (український. - Ред.) флот практично забрала собі Росія". "Тому їм потрібно перебудувати флот, також вони мають дуже обмежені авіаційні можливості. Я гадаю, нам також слід звернути увагу на протиповітряну оборону", - наголосив спецпредставник США.

Нагадаємо, оборонний бюджет США на 2019 рік, підписаний президентом Дональдом Трампом 13 серпня, передбачає безпекову допомогу Україні на суму в 250 мільйонів доларів, в тому числі у вигляді летальних оборонних озброєнь. У березні 2018 року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 37 ПТРК Javelin і 210 ракет до них на 47 мільйонів доларів. Їхня поставка до України була здійснена в квітні.

  • Парад до Дня незалежності в Києві, 24 серпня 2018 року

    Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

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    В Києві у військовому параді до 27-ї річниці незалежності України взяли участь близько 4,5 тисячі військовослужбовців з 24 підрозділів. Були представлені не лише Збройні сили України, а також бійці Нацгвардії, Служби безпеки, МВС, ДСНС, службовці податкової та прикордонної служб України. Вдруге в українському параді взяли участь військові країн НАТО.

  • Парад до Дня незалежності в Києві, 24 серпня 2018 року

    Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

    "Слава Україні!"

    Вперше в історії незалежної України вітання "Слава Україні!" пролунало на військовому параді як частина офіційної церемонії. Відповідні зміни до статутів Збройних сил заплановано ухвалити на рівні Верховної Ради у вересні цього року. Ці зміни викликали неоднозначну реакцію серед західних істориків, зокрема через історичний контекст цього гасла.

  • Парад до Дня незалежності в Києві, 24 серпня 2018 року

    Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

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  • Парад до Дня незалежності в Києві, 24 серпня 2018 року

    Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

    24 тисячі жінок у ЗСУ

    На сьогодні у ЗСУ проходять службу 24 тисячі жінок, що складає близько 10 відсотків від загальної кількості особового складу українського війська.

  • Парад до Дня незалежності в Києві, 24 серпня 2018 року

    Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

    Капелани різних конфесій

    Також уперше у військовому параді участь взяли військові капелани різних конфесій. Офіційно цю штатну посаду в українському війську запровадили лише півтора року тому.

  • Парад до Дня незалежності в Києві, 24 серпня 2018 року

    Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

    Новинки оборонпрому

    Цьогорічний військовий парад відрізнявся від попередніх великою кількістю не лише нововведень, а й участю у ньому новинок української оборонної промисловості. Серед них були представлені нова високоточна система залпового вогню "Вільха" (на фото), самохідна гаубиця "Богдана" та ракетні комплекси "Грім-2".

  • Парад до Дня незалежності в Києві, 24 серпня 2018 року

    Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

    Військова авіація

    Після механізованих бригад у небо над Києвом здійнялася військова авіація. Вперше за останні вісім років зразки авіаційної техніки були представлені на військовому параді. Українці вперше побачили військовий транспортний літак АН-178 (на фото). Також свої потужності продемонстрували броньові штурмовики, фронтові бомбардувальники, удосконалені високоманеврені винищувачі та вертольоти Мі-14.

  • Парад до Дня незалежності в Києві, 24 серпня 2018 року

    Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

    Американські Javelin

    Серед 250 одиниць військової техніки, що взяли участь у параді, були представлені й американські протитанкові ракетні комплекси Javelin, надані США Україні. Javelin були встановлені на броньованих автомобілях українського виробництва "Варта". Комплекси призначені для знищення бронетехніки противника, наземних споруд та літальних об'єктів на низьких висотах.

  • Парад до Дня незалежності в Києві, 24 серпня 2018 року

    Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

    Вартість параду не називають

    Вартість проведення параду до Дня незалежності України у міністерстві оборони так і не назвали. Однак у відомстві зазначили, що додатковий фінансовий ресурс на проведення заходу міністерству не виділявся. А усі заходи щодо організації підготовки та проведення параду відбувалися в рамках підготовки Збройних сил України.

  • Парад до Дня незалежності в Києві, 24 серпня 2018 року

    Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

    Глядачі у захваті

    Тисячі українців безпосередньо спостерігали за проведенням військового параду, який цьогоріч мав назву "Марш нової армії". Як повідомили у МВС, охорону правопорядку забезпечували шість тисяч працівників Національної поліції України.

  • Парад до Дня незалежності в Києві, 24 серпня 2018 року

    Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

    З-за паркану

    Доступ до глядацьких трибун, що були розташовані поблизу головної сцени, здійснювався за запрошеннями. Тому більшість глядачів зіткнулися з проблемами проходу на святковий захід і були змушені спостерігати за парадом з-за огороджень, які були з обох боків вулиці Хрещатик, а також балконів прилеглих будівель.

    Автор: Анастасія Магазова


DW.COM

Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові

У Києві відбувся наймасштабніший за останні п'ять років військовий парад до Дня незалежності. Нова техніка, американські Javelin, авіація, капелани та жінки-військовослужбовці - найяскравіші моменти у фоторепортажі DW. (24.08.2018)  

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