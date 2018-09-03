Волкер: Оголошені сепаратистами вибори на Донбасі - нелегітимні

Осінні вибори на Донбасі, оголошені проросійськими сепаратистами з самопроголовшених "ДНР" та "ЛНР", нелегітимні та порушують логіку мінського процесу. Про це в інтерв'ю DW перед початком візиту до Києва заявив спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер. Він пояснив, що йдеться про окуповані території, де відсутні базисні умови безпеки. "Якщо йти за логікою Мінських угод та логікою повернення цієї території під контроль України, то ці утворення мають зникнути. Тож проведення виборів - нелегітимне не лише з огляду на безпекову ситуацію, але також і тому, що це утворення, які не мають існувати. Коли там буде гарантована безпека, тоді й мають проводитися вибори мерів, обласних адміністрацій тощо", - підсумував Волкер.

Водночас чільний американський дипломат сумнівається у реалістичності досягнення помітного прогресу на переговорах щодо врегулювання на сході України найближчими місяцями. Волкер припускає, що Москва зайняла вичікувальну позицію. "Думаю, що росіяни, вочевидь, вирішили наразі не докладати жодних зусиль задля миру, а радше вичікувати результатів виборів в Україні", - додав він. Нагадаємо, що президентські вибори в Україні призначені на 31 березня 2019 року.

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