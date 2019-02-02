Волкер не проти російських спостерігачів на виборах в Україні

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що не проти допуску російських спостерігачів на українські вибори.

"Україні потрібні спостерігачі БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ - Ред.), щоб довести, що вона дотримується демократичних стандартів. В іншому випадку у людей можуть виникати питання щодо виборів", - написав Волкер у четвер, 7 лютого, у своєму акаунті у Twitter.

"Немає проблем, якщо до місії увійдуть російські спотерігачі, однак працювати вони повинні саме в рамках цієї місії. Жодних ігор тут не повинно бути. Україна повинна мати впевненість у власних демократичних інститутах", - наголосив він.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрований законопроект про недопуск на вибори спостерігачів, які є громадянами держави-агресора, тобто Росії. У Києві не виключають, що Росія використає через своїх представників у міжнародних спостережних місіях цю можливість задля впливу на хід голосування та спотворення результатів українських виборів.

В ОБСЄ, яка спрямовує спостерігачів на вибори і членом якої є РФ, висловлюють занепокоєння цією ініціативою.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня.