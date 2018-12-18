Волкер закликає Росію звільнити українських моряків

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер і посол США в Україні Марі Йованович закликають Росію звільнити українських моряків. Цю позицію вони висловили під час зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком у вівторок, 18 грудня, повідомляється на сайті американського посольства в Україні.

"Спецпредставник Волкер і посол Йованович зустрілися з міністром оборони Степаном Полтораком і наголосили, що агресія Росії неприйнятна. Росія має звільнити українських членів екіпажу, повернути українські судна, а також не перешкоджати морському транзиту до і з українських портів", - наголошується у заяві.

У свою чергу Полторак заявив, що поінформував Волкера про безпекову ситуацію, яка склалася навколо України через керченську кризу. "Наголосив на необхідності продовження та посилення тиску на дії агресора у зв'язку з мілітаризацією Росією окупованих територій і подальшим загостренням ситуації в регіоні", - написав очільник українського міноборони на своїй сторінці в Facebook.

Обговорення керченської кризи в ЄС

Ситуація довкола Крриму стала також темою переговорів під час зустрічі представників Євросоюзу і України. "ЄС і Україна обговорили 18 грудня в Брюсселі наслідки незаконного приєднання Кримського півострова і Севастополя", - йдеться в заяві офіційної представниці глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні Майї Косьянчич.

За її словами, це була вже шоста така зустріч на вищому рівні між Європейською службою зовнішніх зв'язків та Єврокомісії з одного боку і представниками України з іншого. Як зазначається, під час зустрічі обговорювалася ситуація з безпекою і з правами людини на Кримському півострові, а також питання міжнародного права.

Нагадаємо, що російські спецпризначенці 25 листопада захопили рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України в районі Керченської протоки. 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків із захоплених військових суден. Пізніше російський суд заарештував моряків. Росія звинувачує їх у незаконному перетині свого кордону. Українська влада наполягає на тому, що затримані військові моряки повинні мати статус військовополонених.