 Волкер закликає Росію звільнити українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

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Новини

Волкер закликає Росію звільнити українських моряків

Під час зустрічі з українським міністром оборони Степаном Полтораком спецпредставник США Курт Волкер назвав російську агресію неприйнятною та закликав Кремль звільнити заарештованих українських моряків.

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер і посол США в Україні Марі Йованович закликають Росію звільнити українських моряків. Цю позицію вони висловили під час зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком у вівторок, 18 грудня, повідомляється на сайті американського посольства в Україні.

"Спецпредставник Волкер і посол Йованович зустрілися з міністром оборони Степаном Полтораком і наголосили, що агресія Росії неприйнятна. Росія має звільнити українських членів екіпажу, повернути українські судна, а також не перешкоджати морському транзиту до і з українських портів", - наголошується у заяві.

У свою чергу Полторак заявив, що поінформував Волкера про безпекову ситуацію, яка склалася навколо України через керченську кризу. "Наголосив на необхідності продовження та посилення тиску на дії агресора у зв'язку з мілітаризацією Росією окупованих територій і подальшим загостренням ситуації в регіоні", - написав очільник українського міноборони на своїй сторінці в Facebook.

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Президент США Дональд Трамп "незадоволений" інцидентом у Керченській протоці. Президент України Петро Порошенко і держсекретар США Майкл Помпео скоординували кроки з "подальшої протидії російській агресії проти України". (27.11.2018)

Учасники Генасамблеї ООН у Нью-Йорку засудили російську мілітаризацію в Чорному і Азовському морях, а також будівництво моста через Керченську протоку. (18.12.2018)

Обговорення керченської кризи в ЄС

Ситуація довкола Крриму стала також темою переговорів під час зустрічі представників Євросоюзу і України. "ЄС і Україна обговорили 18 грудня в Брюсселі наслідки незаконного приєднання Кримського півострова і Севастополя", - йдеться в заяві офіційної представниці глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні Майї Косьянчич.

За її словами, це була вже шоста така зустріч на вищому рівні між Європейською службою зовнішніх зв'язків та Єврокомісії з одного боку і представниками України з іншого. Як зазначається, під час зустрічі обговорювалася ситуація з безпекою і з правами людини на Кримському півострові, а також питання міжнародного права.

Нагадаємо, що російські спецпризначенці 25 листопада захопили рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України в районі Керченської протоки. 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків із захоплених військових суден. Пізніше російський суд заарештував моряків. Росія звинувачує їх у незаконному перетині свого кордону. Українська влада наполягає на тому, що затримані військові моряки повинні мати статус військовополонених.

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