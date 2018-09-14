Водневий потяг - європейський технологічний прорив із застереженнями

Зовні Coradia iLint нічим не відрізняється від звичайних потягів, що курсують вздовж всієї Німеччини на невеликі відстані - хіба що своїм небесно-блакитним кольором, що символізує екологічність. Всередині новий поїзд взагалі не відрізняється від своїх побратимів. А ось з технічної точки зору Coradia iLint - це прорив, оскільки це перший у світі потяг на водневих паливних елементах. Причому, це не прототип: після першого урочистого рейсу в неділю, 16 липня, він вже запланований для повсякденної рейсової роботи між містами Бремерферде, Куксгафен, Бремергафен і Букстегуде у федеральній землі Нижня Саксонія.

На зміну дизелю

Досі ця ділянка залізничного сполучення не було електрифікована, що не є в Німеччині такою вже рідкістю, і рух здійснювався на дизельних потягах. Їх поступово і повинні замінити собою електрички Coradia iLint. Вони - це невеликі потяги з двома електродвигунами, електрика до яких надходить не з повітряної контактної мережі, а з джерела енергії в самому потягу. На даху Coradia iLint встановлена ​​цистерна з воднем і паливний елемент. У ньому водень з'єднується з киснем, в результаті чого виникає електричний струм.

Викидів шкідливих речовин в атмосферу, як у дизельних двигунів, при цьому немає - як результат електрохімічної реакції в паливному елементі у довкілля виділяється тільки вода. І ще перевага: потяг рухається практично безшумно.

Максимальна швидкість Coradia iLint - 140 кілометрів на годину. Дальність поїздки на одній заправці - від 800 до 1000 кілометрів, а сама заправка триває близько 15 хвилин.

Недоліки водневих паливних елементів

Експерти називають паливні елементи на водні ідеальною технологією отримання енергії в майбутньому. Однак мінуси у неї теж є. Наприклад, водень в цистерні на даху поїзда отриманий не природним шляхом, а в результаті процесу електролізу води, на який треба було витратити багато електроенергії, отриманої не завжди екологічно чистим способом.

Інтер'єр Coradia iLint

У відповідь на це виробник Coradia iLint - французький концерн Alstom - вже пообіцяв побудувати підприємство з виробництва водню за допомогою електрики з вітряних електростанцій.

Іншою проблемою є фактична відсутність "водневої інфраструктури" - тобто водневих заправок. Тут поки що йдеться лише про майбутнє. Наприклад, в німецькій федеральній землі Гессен, де зараз теж обговорюють старт приміських поїздів на водневому паливі, запланували будівництво водневої заправної станції. Точні терміни поки невідомі.

Європейське рішення для водневого палива

Що ж стосується Coradia iLint, що почав курсувати на півночі Німеччини, то водень йому деякий час будуть доставляти з Нідерландів. До речі, і саме виробництво "диво-потяга" теж цілком загальноєвропейське.

Так, спочатку технологія потягів на водневому паливі розроблялася німецькою компанією LHB, яку пізніше поглинув французький концерн Alstom. А зараз Alstom разом з німецькою компанією Siemens об'єднують зусилля і до початку 2019 року планують створити спільне підприємство в сфері виробництва залізничного транспорту. На цьому тлі не дивно, що новий потяг Coradia iLint компанія Alstom виготовила на заводі в німецькому місті Зальцгіттер.

До 2021 року земля Нижня Саксонія закупить ще 14 таких потягів, що обійдеться їй в приблизно 81 мільйон євро. "Відмінна інвестиція", - гордо заявив міністр економіки і транспорту Нижньої Саксонії Бернд Альтгусманн (Bernd Althusmann). Інтерес до потягів проявили також ще три федеральних землі в Німеччині, є кілька потенційних покупців з інших європейських країн і Північної Америки.