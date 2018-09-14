 Водневий потяг - європейський технологічний прорив із застереженнями | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Німецькі технології

Водневий потяг - європейський технологічний прорив із застереженнями

Запуск у Німеччині потяга на водневих паливних елементах став безсумнівим технологічим успіхом, але про революцію в транспорті говорити ще зарано.

Потяг Coradia iLint

Потяг Coradia iLint

Зовні Coradia iLint нічим не відрізняється від звичайних потягів, що курсують вздовж всієї Німеччини на невеликі відстані - хіба що своїм небесно-блакитним кольором, що символізує екологічність. Всередині новий поїзд взагалі не відрізняється від своїх побратимів. А ось з технічної точки зору Coradia iLint - це прорив, оскільки це перший у світі потяг на водневих паливних елементах. Причому, це не прототип: після першого урочистого рейсу в неділю, 16 липня, він вже запланований для повсякденної рейсової роботи між містами Бремерферде, Куксгафен, Бремергафен і Букстегуде у федеральній землі Нижня Саксонія.

На зміну дизелю

Досі ця ділянка залізничного сполучення не було електрифікована, що не є в Німеччині такою вже рідкістю, і рух здійснювався на дизельних потягах. Їх поступово і повинні замінити собою електрички Coradia iLint. Вони - це невеликі потяги з двома електродвигунами, електрика до яких надходить не з повітряної контактної мережі, а з джерела енергії в самому потягу. На даху Coradia iLint встановлена ​​цистерна з воднем і паливний елемент. У ньому водень з'єднується з киснем, в результаті чого виникає електричний струм.

Викидів шкідливих речовин в атмосферу, як у дизельних двигунів, при цьому немає  - як результат електрохімічної реакції в паливному елементі у довкілля виділяється тільки вода. І ще перевага: потяг рухається практично безшумно.

 

Максимальна швидкість Coradia iLint - 140 кілометрів на годину. Дальність поїздки на одній заправці - від 800 до 1000 кілометрів, а сама заправка триває близько 15 хвилин.

Недоліки водневих паливних елементів

Експерти називають паливні елементи на водні ідеальною технологією отримання енергії в майбутньому. Однак мінуси у неї теж є. Наприклад, водень в цистерні на даху поїзда отриманий не природним шляхом, а в результаті процесу електролізу води, на який треба було витратити багато електроенергії, отриманої  не завжди екологічно чистим способом.

Водневий потяг

Інтер'єр Coradia iLint

У відповідь на це виробник Coradia iLint - французький концерн Alstom - вже пообіцяв побудувати підприємство з виробництва водню за допомогою електрики з вітряних електростанцій.

Іншою проблемою є фактична відсутність "водневої інфраструктури" - тобто водневих заправок. Тут поки що йдеться лише про майбутнє. Наприклад, в німецькій федеральній землі Гессен, де зараз теж обговорюють старт приміських поїздів на водневому паливі, запланували будівництво водневої заправної станції. Точні терміни поки невідомі.

Європейське рішення для водневого палива

Що ж стосується Coradia iLint, що почав курсувати на півночі Німеччини, то водень йому деякий час будуть доставляти з Нідерландів. До речі, і саме виробництво "диво-потяга" теж цілком загальноєвропейське.

DW.COM

Німецький потяг ICE 3 успішно витримав випробування в Євротунелі під Ла-Маншем. Шанси Siemens на отримання багатомільйонного контракту на будівництво поїздів зросли. Одначе уряд Франції протестує. (17.10.2010)

Найшвидший німецький суперкомп'ютер поки що відстає від світових лідерів, але науковці мають насправді амбітні плани. (30.07.2018)

Так, спочатку технологія потягів на водневому паливі розроблялася німецькою компанією LHB, яку пізніше поглинув французький концерн Alstom. А зараз Alstom разом з німецькою компанією Siemens об'єднують зусилля і до початку 2019 року планують створити спільне підприємство в сфері виробництва залізничного транспорту. На цьому тлі не дивно, що новий потяг Coradia iLint компанія Alstom виготовила на заводі в німецькому місті Зальцгіттер.

До 2021 року земля Нижня Саксонія закупить ще 14 таких потягів, що обійдеться їй в приблизно 81 мільйон євро. "Відмінна інвестиція", - гордо заявив міністр економіки і транспорту Нижньої Саксонії Бернд Альтгусманн (Bernd Althusmann). Інтерес до потягів проявили також ще три федеральних землі в Німеччині, є кілька потенційних покупців з інших європейських країн і Північної Америки.

Дивитись відео 02:26
Now live
02:26 хв

Замість бензину та струму: як їздять на водні у ФРН (28.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Замість бензину та струму: як їздять на водні у ФРН (28.02.2018)  

Реклама

Докладно

В Україні збільшили чисельний склад ЦВК

"Прогнути" закон під себе: як Рада вгодила Порошенку із ЦВК

Верховна Рада України оперативно збільшила кількість членів ЦВК з 15 до 17 осіб. Що далі? 

Нові 100 євро: порівняння захисту з 100 доларами і 100 гривнями (18.09.2018)

Нова й більш захищена від підробок банкнота номіналом 100 євро надійде в обіг у травні наступного року. Ось, яка вона виглядатиме. DW також порівняла елементи захисту цієї купюри зі 100 доларами та 100 гривнями. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  