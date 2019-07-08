Власник Newsone відкинув причетність каналу до тероризму і зв'язки з банком в РФ

Власник телеканалу Newsone, народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак спростував заяву генпрокурора України Юрія Луценка про зв'язок каналу з російським "Промсвязьбанком" та його участь в терористичній діяльності.

"Кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу Newsone не є жодна кіпрська компанія, як це було подано генеральним прокурором. Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником телеканалу Newsone і володію 100 відсотками телеканалу безпосередньо", - йдеться у заяві Козака, розміщеній на сайті каналу у понеділок, 8 липня.

Він заявив, що твердження генпрокурора щодо участі телеканалу в терористичній діяльності є абсолютно безпідставними. "Я розглядаю його як штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу Newsone і закриття телеканалу з політичних мотивів", - наголосив Козак.

Раніше того ж дня Юрій Луценко повідомив, що за даними СБУ та ГПУ бенефіціарним власником Newsone та "Промсвязьбанку", який є "уповноваженим банком для фінансування та обслуговування державного оборонного замовлення" Росії, є одна й та сама фізична особа.

"Ця інформація є остаточною для скликання РНБОУ і введення санкцій проти пов'язаного з тероризмом телеканалу", - написав Луценко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, санкції за такі дії передбачають анулювання ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України, припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Рада національної безпеки і оборони через запланований між російським та українським каналами телеміст провела нараду з питань інформаційної безпеки, повідомив у понеділок секретар РНБО Олександр Данилюк. За його словами, СБУ та Національна поліція отримали низку доручень щодо захисту інформаційного простору. Додаткові деталі він не повідомив через таємність.

Ввечері 8 липня біля офісу NewsOne відбулась акція протесту націоналістичних організацій проти проведення телемосту з російським каналом. Мітингарі закидали територію телеканалу фаєрами і вибуховими пакетами, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна". Територію каналу оточили співробітники поліції та Національної гвардії.

Нагадаємо, 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському державному каналі "Россия 1" Дмитро Кисельов анонсував українсько-російський телеміст "Надо поговорить" ("Треба поговорити"). Двогодинний телеміст мав відбутися в п'ятницю, 12 липня. Ведучими з боку NewsOne були заявлені Василь Голованов та Олена Кирик, з боку "Россия24" - Марія Сіттель та Андрій Малахов.

Анонс телемосту викликав в Україні настільки бурхливу реакцію, що вже 8 липня захід було скасовано. Попри відмову телеканалу NewsOne від проведення телемосту, ГПУ відкрила через цей випадок провадження.