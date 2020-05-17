Влада Індії подовжила локдаун через коронавірус до кінця травня

Повсюдні жорсткі обмеження з метою недопущення поширення коронавірусу в Індії знову подовжено. Згідно з поширеною у неділю, 17 травня, заявою МВС Індії, нинішній локдаун триватиме в цій країні до 31 травня. "Заходи щодо стримування поширення COVID-19 триватимуть", - йдеться в відомчій заяві, яку наводить інформагенція AFP.

Школи, місця проведення релігійних заходів, торговельні центри, кінотеатри і спортзали й надалі залишатимуться закритими, пояснюється в заяві відомства. Крім того, подовжено чинність заборон на організацію великих зібрань людей з метою проведення релігійних і спортивних заходів.

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Так само поки що не буде відновлюватися рух потягів міського метрополітену. Тимчасова заборона на внутрішні й міжнародні авіаперевезення теж зберігатиметься, сказано в повідомленні. Дія нічної комендантської години, що обмежує пересування населення з 19:00 до 7:00, за винятком основних послуг, триватиме.

Послаблення та ресторанів, кафе й транспортної галузі

Водночас тепер ресторанам буде дозволено працювати для обслуговування клієнтів на виніс. Крім того, дозволено проводити заходи в спортивних комплексах і на стадіонах - однак без глядачів. Також влада дозволила поновити міжміське автобусне сполучення та автобусні рейси між штатами. Також дозволено користуватися іншими видами автомобільниого пасажирського транспорту. Утім, тут все віддано на розсуд окремих штатів і регіонів.

Нинішнє продовження терміну карантинної ізоляції населення стало вже третім з моменту запровадження цих заходів наприкінці березня. 17 травня в Індії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків інфікування коронавірусом - за останні 24 години нарахували 4987 нових заражених. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання - майже 91 тисяча. Від COVID-19 у Індії померло понад 2,8 тисячі людей.

Згідно з прогнозами експертів, пік захворюваності може припасти на червень або липень, тож вони закликають до більш ретельного тестування для визначення реальних масштабів поширення хвороби.

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Економіка Індії дуже потерпає від жорстких обмежень через коронавірус. Найбільше від цього постраждали найменш захищенні прошарки 1,3-мільярдного населення Індії, зазначає AFP.