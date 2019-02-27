 Влада Венесуели відключила іспаномовний телеканал Deutsche Welle | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

Влада Венесуели відключила іспаномовний телеканал Deutsche Welle

Влада Венесуели відключила сигнал іспаномовного телеканалу медіакомпанії Deutsche Welle у кабельній мережі. Медіакомпанія пропонує глядачам заходити на канал DW у YouTube та на сторінки компанії в соцмережах.

Медіакомпанія Deutsche Welle

Венесуельське комісія з телекомунікацій (Conatel) відключила сигнал іспаномовного телеканалу німецької суспільно-правової медіакомпанії Deutsche Welle (DW) у кабельній мережі. У неділю, 14 квітня, венесуельські глядачі не змогли отримати сигнал телеканалу DW. Про припинення подачі сигналу повідомила цього дня шеф-редакторка DW Інес Поль (Ines Pohl) у соціальній мережі Twitter.

Вона також запевнила, що глядачі телеканалу можуть отримувати найважливішу інформацію про події в Венесуелі на каналі DW на відеоплатформі YouTube та на сторінках медіакомпанії в соціальних мережах.

DW.COM

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Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) закликав венесуельську владу "відновити сигнал" іспаномовного телеканалу DW. "Звісно, ми й надалі робитимемо все, щоб інформувати наших глядачів у Венесуелі", - запевнив Лімбурґ.

Причини відключення сигналу поки невідомі.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні.

Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.

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