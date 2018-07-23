 ВККС почала приймати заявки на посади суддів антикорупційного суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2018

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Новини

ВККС почала приймати заявки на посади суддів антикорупційного суду

В Україні розпочалася реєстрація на участь у конкурсах до Вищого антикорупційного суду та касаційних судів Верховного суду. Реєстрація триватиме тиждень.

ВККС приймає заявки на посади в антикорупційному суді

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України у вівторок, 24 липня, розпочала реєстрацію охочих взяти участь у конкурсах на вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ВККС.

Зокрема почали приймати заявки на посади суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Також це стосується конкурсу суддів касаційних судів у складі Верховного суду України.

Охочі взяти участь у конкурсі можуть зареєструвати свої заявки до 1 серпня включно. Серед вимог до тих, хто хоче стати судею Вищого антикорупційного суду - не менш ніж п'ятирічний стаж роботи суддею або ж семирічний стаж адвокатської чи наукової правничої діяльності.

Нагадаємо, епопея зі створенням спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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