ВККС почала приймати заявки на посади суддів антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України у вівторок, 24 липня, розпочала реєстрацію охочих взяти участь у конкурсах на вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ВККС.

Зокрема почали приймати заявки на посади суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Також це стосується конкурсу суддів касаційних судів у складі Верховного суду України.

Охочі взяти участь у конкурсі можуть зареєструвати свої заявки до 1 серпня включно. Серед вимог до тих, хто хоче стати судею Вищого антикорупційного суду - не менш ніж п'ятирічний стаж роботи суддею або ж семирічний стаж адвокатської чи наукової правничої діяльності.

Нагадаємо, епопея зі створенням спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.