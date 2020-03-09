Видатки на оборону у світі сягнули майже двох трильйонів доларів США - SIPRI

У 2019 році усі країни у світі витратили 1917 мільярдів доларів США на оборону. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI), опублікованому в понеділок, 27 квітня.

Це - найбільша сума, витрачена на оборону з моменту початку досіджень у 1988 році. Загалом минулого року видатки на оборону на планеті становили 2,2 відсотка світового ВВП або приблизно 249 доларів на людину.

У порівнянні з 2018 роком світові видатки на оборону зросли на 3,6 відсотка, що є найвищим показником за останнє десятиліття. Більше половини усіх витрат на оборону (62 відсотки) припадає на п'ять країн - США, Китай, Індію, Росію та Саудівську Аравію.

Представники SIPRI вважають, що видатки на оборону сягнули свого піку в 2019 році, тому що поширення нового коронавірусу у світі та відповідні заходи держав спричинять сильні економічні наслідки.

"Ми припускаємо, що досягнуто піку, оскільки економічний спад, пов'язаний з COVID-19, матиме великий вплив на державні бюджети та усі видатки в 2020 році", - розповів науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Нан Тьян у коментарі агенції новин dpa. Як приклад дослідник згадав зменшення обсягів видатків на оборону після економічної кризи у 2008-2009 роках.

США й надалі лідер, Німеччина нарощує видатки, Україна - 35-та

Сполучені Штати продовжують впевнено утримувати світове лідерство у витратах на оборону. На країну припадає 38 відсотків світових видатків на оборону. Минулого року США витратили на оборону на 5,3 відсотка більше порівняно з попереднім роком - 732 мільярди доларів.

На другому і третьому місцях опинилися Китай та Індія відповідно. У 2019 році оборонні видатки Китаю зросли на 5,1 відсотка і сягнули, за оцінками SIPRI, 261 мільярда доларів. А витрати Індії збільшилися на 6,8 відсотка до 71,1 мільярда доларів.

Росія піднялася на четверту сходинку. У 2019 році Москва витратила на 4,5 відсотка більше - 65,1 мільярда доларів. А от Саудівська Аравія опустилася з третього на п'яте місце. У 2019 році Ер-Ріяд, за оцінками, витратив на оборону на 16 відсотків менше - близько 62 мільярдів доларів.

Оборонні видатки Німеччини в 2019 році зросли на 10 відсотків до 49,3 мільярда доларів. Таким чином, Берлін піднявся з дев'ятого на сьоме місце у світі.

Україна за обсягом видатків піднялася з 41-го на 35 місце. Київ витратив у 2019 році на оборону, за даними SIPRI, 5,2 мільярда доларів, зростання порівняно з попереднім роком становило 9,3 відсотка.