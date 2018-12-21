Виверження Етни: четверо травмованих

Серія підземних поштовхів знову стривожила жителів Катанії. У місті біля вулкану Етни є постраждалі. Кілька будівель пошкоджені.
У ніч на середу, 26 грудня, в регіоні навколо вулкану Етна на Сицилії продовжувалась серія підземних поштовхів. Найсильніший поштовх, як повідомили місцеві ЗМІ, сягнув магнітуди у 4,8 бали. Кілька будівель у Катанії були пошкоджені і щонайменше четверо людей зазнали травмувань, інформує агенція dpa.
Нагадаємо, що 24 грудня сталося виверження вулкана Етна. В інституті вулканології Італії у перший день виверження зафіксували 130 підземних поштовхів магнітудою до чотирьох балів. Місцева влада тимчасово частково обмежила повітряний рух в регіоні через загрозу поганої видимості.
Виверження 3300-метрової Етни відбуваються доволі часто. Востаннє вулкан "прокидався" в лютому і березні 2017 року. Тоді на західному боці трикілометрової гори утворився новий кратер. За даними Інституту вулканології Італії (INGV), фонтани лави під час березневого виверження Етни досягали висоти 200 метрів.
Зафіксовано 130 підземних поштовхів. Виверження не є небезпечним для населення, повідомили італійські вулканологи. (25.12.2018)