Виверження Етни: четверо травмованих

У ніч на середу, 26 грудня, в регіоні навколо вулкану Етна на Сицилії продовжувалась серія підземних поштовхів. Найсильніший поштовх, як повідомили місцеві ЗМІ, сягнув магнітуди у 4,8 бали. Кілька будівель у Катанії були пошкоджені і щонайменше четверо людей зазнали травмувань, інформує агенція dpa.

Нагадаємо, що 24 грудня сталося виверження вулкана Етна. В інституті вулканології Італії у перший день виверження зафіксували 130 підземних поштовхів магнітудою до чотирьох балів. Місцева влада тимчасово частково обмежила повітряний рух в регіоні через загрозу поганої видимості.

Виверження 3300-метрової Етни відбуваються доволі часто. Востаннє вулкан "прокидався" в лютому і березні 2017 року. Тоді на західному боці трикілометрової гори утворився новий кратер. За даними Інституту вулканології Італії (INGV), фонтани лави під час березневого виверження Етни досягали висоти 200 метрів.