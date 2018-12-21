 Виверження Етни: четверо травмованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2018

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Новини

Виверження Етни: четверо травмованих

Серія підземних поштовхів знову стривожила жителів Катанії. У місті біля вулкану Етни є постраждалі. Кілька будівель пошкоджені.

Етна

Етна

У ніч на середу, 26 грудня, в регіоні навколо вулкану Етна на Сицилії продовжувалась серія підземних поштовхів. Найсильніший поштовх, як повідомили місцеві ЗМІ, сягнув магнітуди у 4,8 бали. Кілька будівель у Катанії були пошкоджені і щонайменше четверо людей зазнали травмувань, інформує агенція dpa.

Нагадаємо, що 24 грудня сталося виверження вулкана Етна. В інституті вулканології Італії у перший день виверження зафіксували 130 підземних поштовхів магнітудою до чотирьох балів. Місцева влада тимчасово частково обмежила повітряний рух в регіоні через загрозу поганої видимості.

Виверження 3300-метрової Етни відбуваються доволі часто. Востаннє вулкан "прокидався" в лютому і березні 2017 року. Тоді на західному боці трикілометрової гори утворився новий кратер. За даними Інституту вулканології Італії (INGV), фонтани лави під час березневого виверження Етни досягали висоти 200 метрів.

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Італійські вулкани з космосу (14.07.2017)

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Вулкан Етна прокинувся на Сицилії

Зафіксовано 130 підземних поштовхів. Виверження не є небезпечним для населення, повідомили італійські вулканологи. (25.12.2018)  

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