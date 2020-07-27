Виведення військ США з Німеччини: між страхом та полегшенням

"Американці поїдуть разом зі своїми винищувачами, а потім повернуться", - переконаний фермер Міхаель Біллен (Michael Billen), якому належить господарство у мальовничому селі Кашенбах у федеральній землі Рейнланд-Пфальц у західній Німеччині. За 30 кілометрів звідси - військова база США Шпанґдалем.

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Оголошення президентом США Дональдом Трампом виведення американських військ із Німеччини, зокрема й зі Шпанґдалема, на місцевих жителів впало, наче бомба. Розташовані тут винищувачі F-16 мають бути передислоковані до Італії, а з ними - близько половини з 4000 військових. "Довготривале виведення військ, з точки зору військової стратегії, немає сенсу. Це означатиме, що США прощаються зі статусом світової держави, - каже Міхаель Біллен і додає, що, на його думку, зараз Вашингтон таку мету не переслідує.

Фермер Міхаель Біллен з регіону Айфель на заході Німеччини

Одна з корів з його господарства під час цієї розмови з кореспондентом DW починає гучно мукати. Схоже, у неї виникли проблеми під час пологів. Фермер перериває вислів, стає на солому та витягає теля з лона матері за задні лапи. Усе це триває дві хвилини. Він миє руки та питає: "На чому ми зупинилися?"

Американська база як економічний фактор

Фермер Біллен розповідає про німецько-американські відносини в регіоні. Приміром, про об'єднання Host Nation Council Spangdahlem, яке покликано будувати дружні стосунки з американськими військовими у Рейнланд-Пфальці. Біллен, який кілька десятків років є активним членом німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС), - заступник голови цього об'єднання. За словами депутата місцевої окружної ради Йоахіма Штрайта (Joachim Streit), американські військові зараз стали "відкритішими, ніж раніше". Ще 20 років тому, каже він, вони нічого не повідомляли про навчання чи будівництво на території бази. Тепер же запрошують до себе голів навколишніх громад та інформують їх про свої плани.

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До міжособистісного додається економіка. На базі працює близько 800 німецьких цивільних. Крім того, з американцями в навколишніх громадах укладено 2400 угод про оренду житла, пояснює Манфред Роденс (Manfred Rodens), голова об'єднаної громади Шпайхер, до якої належить і населений пункт Шпанґдалем. "Якщо вони поїдуть, ми втратимо купівельну спроможність", - пояснює чоловік. Тож від виведення військ страждатимуть не лише орендодавці, але й місцеві торгівці та інші малі підприємці. Роденс сподівається на Конгрес США: "Він має вирішити, чи плани президента взагалі втілюватимуться в життя". Мовляв, це також питання грошей, каже чоловік. Він називає вартість передислокації у щонайменше мільярд доларів.

Американці нещодавно інвестували мільйони в інфраструктуру в Шпанґдалемі

Багато американців з радістю живуть у Німеччині

Схоже на ситуацію дивляться також відставні американські солдати, які вирішили оселитися в мальовничому регіоні Айфель - у якому, власне, і розташована база. Вони - єдині, хто може відкрито говорити про заплановане виведення військ. Генералам з військової бази, схоже за все, будь-які коментарі заборонили. Усі запити DW та інших ЗМІ залишилися без відповіді.

Річард Лент - один із тих, хто не хоче повертатися назад на батьківщину до Каліфорнії. Разом із дружиною він живе у будинку, розташованому в 15 хвилинах їзди на авто від Шпанґдалема. Він нагадує, що аеродром бази за минулі роки був модернізований за великі гроші.

Злітно-посадкову смугу було подовжено, для літаків побудували нові ангари. "Мільйони доларів інвестували також у будівництво нової зубної клініки, нової школи", - розповідає 64-річний чоловік. Він не може собі уявити, щоб ці заклади більше не використовувалися після рішення Трампа. Якщо Вашингтон дійсно хоче надовго вивести звідси літаки F-16, на їхньому місці, певно, стануть інші, переконаний відставний військовий.

"Дехто каже, що Трамп вирішив вивести війська через те, що він не любить канцлерку Анґелу Мекрель (Angela Merkel)", - пояснює Лент. Але більшість американських військових з радістю стаціонуються у Німеччині, на вихідних на військовій базі щось постійно відбувається, додає він. Дозвілля тамтешніх військоуих, за словами Лента, "оглядові тури до Брюсселя чи Парижа, лижні тури в Альпи, відвідання Тур-де-Франс, коли велосипедисти несуться через сусідній Люксембург".

Регіон уже пережив одне виведення військ

Те, що американці люблять бути в Німеччині, каже і відставний 82-річний майор Томас Ван Дейк. На вихідних на базі ані душі. Він сам якось написав путівник для своїх охочих до подорожей земляків. І він так само не хоче залишати Німеччину разом зі своєю дружиною-німкенею. Та й узагалі: Шпанґдалему бути, переконаний чоловік.

У 1994 році регіон уже пережив закриття американської бази в Бітбургу

На це сподівається і депутат окружної ради в Бітбургу Йоахім Штрайт. Саме в цьому окрузі розташована американська військова база. За його словами, американці витрачають у регіоні близько 100 мільйонів євро на послуги, оренду, ресторани та інвестиції. "Будівельні компанії в регіоні живуть з та за рахунок американців", - каже він.

Утім, навіть якщо всі солдати разом із їхніми родинами поїдуть, то "ми вже таке пережили раз, у 1990-ті роки", розповідає Штрайт. І регіон впорався із цим. 1994 року Вашингтон закрив військову базу в Бітбурзі. На її території тепер успішно оселилися місцеві ремісники та підприємства сфери послуг. "Зрештою, у нас стало більше робочих місць, ніж до того з американцями", - каже Штрайт. Так звана "бітбурзька модель" добре зарекомендувала себе і в кризові часи. "Малі та середні підприємства створюють та зберігають більше робочих місць, ніж великі", - пояснює депутат окружної ради.

Шкідливий для здоров'я шум та отруйні стоки

Але є в Айфелі й ті, хто зрадів повідомленню про майбутнє виведення американських військ. Серед них і Ґюнтер Шнайдер (Günther Schneider) - він уже роками сподівається на те, що американці залишать регіон. 20 років тому в нього забрали нерухомість, аби розширити американську базу. За його словами, його родина живе тут уже 400 років і їхати звідси він нікуди не збирається. Але його фермерське господарство розташоване лише за 600 метрів він злітно-посадкової смуги в Шпанґдалемі, гуркіт літаків завдав шкоди здоров'ю чоловіка.

Крім того, ґрунтові води, джерела та пруди навколо Шпанґдалема забруднюються через діяльність військової бази. Одне з джерел забруднень - вогнегасна піна, яка містить отруйні речовини PFT. Деякі дослідження доводять, що ці речовини можуть викликати рак. Роками американці тренувалися гасити палаючі літаки. Німецькі офіційні органи, судячи з усього, в ситуацію не втручалися та жодним чином не діяли.

Ґюнтер Шнайдер - серед тих, хто радіє через виведення військ

Якщо американські військові залишаться у Шпанґдалемі, Ґюнтера Шнайдера та багатьох його сусідів це засмутить.