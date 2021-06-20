Вибух на оборонному підприємстві в Сербії: троє поранених

Троє робітників отримали легкі поранення, коли в суботу, 19 червня, ввечері на оборонному підприємстві в сербському місті Чачак стався потужний вибух. Поранені були госпіталізовані.

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Як повідомив репортер агенства Reuters з місця події, в повітрі був відчутний запах вибухівки, проте вогню не було видно. Мер Чачака наказав евакуювати людей, які мешкають біля фабрики. Правоохоронці ведуть розслідування причин вибуху.

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Це був уже другий вибух цього місяця на підприємстві "Слобода", що виробляє артилерійські снаряди та вибухівку. Внаслідок попереднього вибуху - на складі заводу - постраждалих не було. У 2003 році схожий вибух забрав життя трьох працівників "Слободи".