Вибори президента України: третина країни обрала експеримент

Рівно три місяці знадобилося Володимиру Зеленському, після того як він у новорічну ніч оголосив про свою участь у виборах президента України, щоб вийти на перше місце серед майже 40 учасників першого туру. Результати Національного екзит-полу, проведеного в день голосування у неділю, 31 березня, трьома авторитетними соціологічними службами, безпрецедентні для новітньої історії країни. Комік і політичний новачок Зеленський набрав близько 30 відсотків голосів, а чинний президент і кандидат Петро Порошенко став із приблизно 18 відсотками другим. Третє місце - у колишньої прем'єрки Юлії Тимошенко, за яку віддали свої голоси близько 14 відсотків респондентів. Хоча все це - дані опитувань, а офіційні попередні підсумки голосування ще підраховуються.

Петро Порошенко

Чому радів після виборів Порошенко?

У будь-якому випадку, Зеленський, який і до цього вважався фаворитом, зміцнив лідерство і може реально розраховувати на перемогу у другому турі 21 квітня. 41-річний актор, з'явившись у своєму виборчому штабі у Києві в супроводі дружини, був у прекрасному настрої, багато посміхався і був підкреслено ввічливий з журналістами. Але з гучними заявами - не поспішав.

Багато посміхався і Петро Порошенко. І це незважаючи на те, що він програв Зеленському і цей програш можна розцінити як дзвінкий ляпас. Виступаючи у своєму штабі після закриття виборчих дільниць, 53-річний президент нагадував людину, найгірші очікування якого не підтвердилися. Він, схоже, всерйоз побоювався не вийти до другого туру.

Чи визнає Тимошенко поразку?

На відміну від двох задоволених своїми результатами ймовірних суперників у другому турі Юлія Тимошенко звернулася до преси із кам'яним обличчям. Колишня прем'єрка і одна з лідерів опозиції, схоже, вибуває з боротьби за президентське крісло. Утім, Тимошенко дала зрозуміти, що може не визнати результатів виборів. Опитування соціологів вона назвала сфальсифікованими і послалася на свої дані, згідно з якими у неї друге місце із приблизно 20 відсотками.

Юлія Тимошенко

Виступ 58-річної Тимошенко викликав відчуття дежавю. У 2010 році вона, програвши у другому турі опозиційному тоді Віктору Януковичу з відривом у приблизно три відсотки, спочатку відмовилася визнавати підсумки виборів, звинувативши владу у фальсифікації.

Тоді Тимошенко заявила, що буде боротися в судах і не стане скликати Майдан. Як вона вчинить цього разу - питання відкрите. Біля Центральної виборчої комісії в неділю зібралася група молодих людей спортивного вигляду, але Тимошенко від них відмежувалася.

Головні підсумки першого туру

Головний підсумок першого туру - третина України готова на експеримент і згодна бачити президентом людину з шоу-бізнесу, яка до цього півтора десятки років висміювала політичні еліти. Кульмінацією став серіал "Слуга народу". У ньому Зеленський грає вчителя історії, який став президентом. У значної частини населення, в основному - молоді Сходу і Півдня України, йому вдалося викликати справжній хайп і бажання до цього долучитися.

Не останню роль у цьому зіграв популярний телеканал "1+1", що належить опальному українському бізнесменові Ігореві Коломойському. Офіційно його із Зеленським пов'язують ділові відносини. Хоча критики припускають, що вони об'єдналися, щоб перешкодити Порошенкові переобратися. В останні дні передвиборчої кампанії канал Коломойського показував фільми і шоу із Зеленським практично безперервно, змішавши реальність і вигадку.

Ще одним підсумком можна назвати те, що Порошенко або переоцінив свою популярність, або вирішив ризикнути, пішовши на другий термін. Низька явка на Заході України, на патріотизм якої робив ставку президент, стала явно для нього неприємною несподіванкою. Невдоволення корупцією і низьким рівнем життя переважило зовнішньополітичні успіхи президента, перш за все - зближення з ЄС, і його роль у створенні нової, незалежної від Росії православної церкви.

Ігор Коломойський

Чого очікувати до другого туру виборів

Звертаючись до тих, хто голосував за його опонентів, Порошенко сказав, що "почув" їх, і закликав об'єднатися перед лицем загрози руху назад. Судячи з його виступу, президент збирається перетворити другий тур на референдум про незалежність і за курс на вступ України до НАТО і ЄС. Мовляв, якщо не я, то Україна буде відкинута назад, і "агресор", тобто в офіційному трактуванні української влади - Росія, тріумфуватиме. Як відзначають оглядачі, ця риторика не принесла Порошенкові перемоги в першому турі. І для того, щоб переламати ситуацію, йому доведеться запропонувати українцям щось ще.

Ще до закриття дільниць почалися спекуляції на тему можливого альянсу Зеленського і Тимошенко. Сама Тимошенко не підтвердила, але і не спростувала такий варіант, сказавши, що до завершення підрахунку голосів переговори не веде.

Перший тур супроводжувався підзабутою в Україні хвилею компромату. У соціальних мережах бруд лився в основному на Зеленського, а на телебаченні дісталося Порошенку, який оголосив про намір судитися з каналом Коломойського через сюжет про нібито причетність Порошенка до смерті брата.

Битва за перемогу в другому турі виборів президента України обіцяє бути ще більш жорсткою. Нікого з її учасників, у тому числі Тимошенко, не можна списувати з рахунків. Восени в Україні відбудуться парламентські вибори, які формально мають ще більше значення, ніж президентські. Після зміни влади у 2014 році в Україні була відновлена ​​норма Конституції, за якою уряд має більше влади, ніж президент. Кожен із тих, хто програв зараз, має шанс на реванш через півроку під час виборів до парламенту. За їхніми результатами буде сформований уряд.

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