Вибори лідера британських консерваторів: залишилося четверо претендентів

Ексглава МЗС Великобританії Борис Джонсон ще більше зміцнив свої лідерські позиції після третього туру голосування за наступного голову Консервативної партії, який відбувся у середу, 19 червня. Нагадаємо, новий лідер партії стане наступником Терези Мей і на посаді прем’єр-міністра країни.

Джонсон отримав ще більшу підтримку, ніж у попередніх турах, - 143 з 313 голосів депутатів-консерваторів у Палаті громад, міністр закордонних справ Джеремі Хант опинився на другому місці (54 голоси), міністр охорони навколишнього середовища Майкл Гоув став третім (51 голос), а міністр внутрішніх справ Саджид Джавід посів четверте місце (38 голосів), повідомляє агентство Reuters. З перегонів вибув міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт, який набрав 27 голосів.

У четвер, 20 червня, на чотирьох претендентів очікують ще два тури голосування депутатів, внаслідок яких залишаться двоє кандидатів на пост голови Консервативної партії. Після цього близько 160 тисяч членів партії голосуватимуть поштою за фіналістів. Очікується, що нового голову партії, який обійме й посаду прем’єр-міністра, оберуть до кінця липня.