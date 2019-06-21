 Вибори голови Єврокомісії: Макрон підтримує Тіммерманса, а Туск представив свій план | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2019

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Вибори голови Єврокомісії: Макрон підтримує Тіммерманса, а Туск представив свій план

Перед консультаціями в Брюсселі президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку кандидатури соціал-демократа Франса Тіммерманса на посаду голови Єврокомісії. Утім, не всі згодні з такою пропозицією.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон (архівне фото)

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує кандидатуру соціал-демократа Франса Тіммерманса на пост майбутнього голови Європейської Комісії (ЄК). Про це Макрон заявив у неділю, 30 червня, в Брюсселі перед консультаціями в рамках саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС, передає агенція новин dpa.

Разом з кандидатурою Тіммерманса Макрон також назвав потенційними наступниками Жана-Клода Юнкера таких діячів, як Маргрете Вестагер від лібералів Данії та представника ЄС на переговорах з Лондоном щодо Brexit Мішеля Барньє. Президент Франції також визнав, що "налаштований оптимістично" та висловив упевненість щодо можливості "знайти конструктивний компроміс", цитує dpa.

Опір східноєвропейців

Утім, не всі поділяють точку зору Макрона на кандидатуру Тіммерманса, котрий нині посідає пост віце-голови Європейської Комісії. Приміром, проти його призначення виступили представники Вишеградської четвірки (Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія). Утім, якщо позицію цих країн ніхто не підтримає, то перешкодити обранню Тіммерманса на пост голови ЄК вони не зможуть.

Інституції ЄС

Інституції ЄС

Щодо інших важливих постів у структурах ЄС Макрон висловився, що для ухвалення кандидатур на ці пости потрібні виважені рішення, котрі враховували би також й інтереси східноєвропейських держав. Загалом лідери країн-членів ЄС мають обрати майбутніх керівників на чотири ключові посади. Крім голови Єврокомісії йдеться також про очільника Європейської Ради, верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики та голову Європейського центрального банку.

У розмові з журналістами французький президент дав зрозуміти, що до кінця дня планується визначитися з кандидатурами на три ключові посади в інституціях ЄС. "Щодо (голови. - Ред.) ЄЦБ, мабуть, дещо пізніше", - сказав французький президент, цитує агенція новин Reuters. Він також наголосив на важливості рівного розподілу цих посад між чоловіками та жінками, тобто дві посади відійдуть чоловікам, а дві жінкам.

План Туска

Цього ж дня нинішній голова Європейської Ради Дональд Туск представив свій план щодо обрання майбутніх керівників ключових органів та відомств Європейського Союзу. Згідно із запропонованим Туском планом, пост голови Єврокомісії отримає представник соціал-демократів, а право-центристські сили мають отримали посади голови Європарламенту та верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики, вважає Туск. Щодо наступника власне Туска, то майбутнім головою Європейської Ради має стати хтось із представників ліберальних сил, йдеться в плані.

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Канцлерка ФРН Анґела Меркель пропонуватиме лідера християнських демократів у Європарламенті Манфреда Вебера на посаду голови Європейської Комісії. (28.05.2019)

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Раніше фаворитами серед кандидатів на пост наступника Юнкера від Європейської народної партії (ЄНП), яка здобула найбільше мандатів, був німець Манфред Вебер (Manfred Weber), а в соціалістів, котрі посіли друге місце, - нідерландець Франс Тіммерманс. Однак минулого тижня під час саміту Веберу не вдалося здобути необхідну підтримку у Європарламенті. Проти його кандидатури також виступили Франція та Іспанія, внаслідок чого шанси Вебера очолити Єврокомісію зменшилися.

Раніше видання Welt am Sonntag повідомляло, що європейські лідери домовилися на саміті Великої двадцятки в Осаці, що Вебера не обиратимуть головою Єврокомісії. Видання повідомляє, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) нібито погодилась із цим рішенням. Нагадаємо, на попередньому саміті у ніч на 21 червня лідери країн ЄС з'ясували, що жоден з офіційних кандидатів на посаду голови Єврокомісії не має необхідної більшості.

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