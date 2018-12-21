Верховний суд США не підтримав заборону надавати притулок нелегалам

Верховний суд Сполучених Штатів не дозволив адміністрації Дональда Трампа почати застосовувати заборону на надання притулку мігрантам, котрі незаконно перетинають кордон між США та Мексикою. За відповідне рішення проголосувало в п'ятницю, 21 грудня, п'ятеро членів суду, в тому числі й головний суддя Верховного суду Джон Робертс, передає агенція новин AP.

Натомість четверо суддей висловилися на підтримку позиції Білого дому. Серед цих чотирьох був і нещодавно призначений Дональдом Трампом на пост судді Верховного суду Бретт Кавано та троє інших консервативних суддів.

Таким чином Верховний суд США залишив чинними рішення судів нижчих інстанцій, котрі заблокували набуття чинності ухвалене в листопаді цього року рішення президента Дональда Трампа про автоматичну відмову в наданні притулку людям, котрі в'їжджають до країни з території Мексики, оминаючи офіційні пункти перетину кордону між двома країнами. Ця норма, згідно із розпорядженням Трампа, мала діяти протягом 90 днів. Утім, невдовзі суд у Сан-Франциско заблокував це рішення, що викликало обурення Дональда Трампа. Згодом Білий дім оскаржив це рішення в Апеляційному суді, проте програв апеляцію.

Запроваджуючи нововведення, Трамп планував посилатися на ті ж норми, які дозволили йому заборонити в'їзд у країну громадянам кількох переважно мусульманських країн. У червні цього року Верховний суд США після тривалої судової тяганини визнав правочинним цей антиміграційний указ.