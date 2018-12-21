 Верховний суд США не підтримав заборону надавати притулок нелегалам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

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Новини

Верховний суд США не підтримав заборону надавати притулок нелегалам

Намір адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заборонити надавати притулок мігрантам, які нелегально потрапили на територію США, не знайшов підтримки з боку суддів Верховного суду США.

Мігранти на кордоні між США та Мексикою

Мігранти на кордоні між США та Мексикою, квітень 2018 року

Верховний суд Сполучених Штатів не дозволив адміністрації Дональда Трампа почати застосовувати заборону на надання притулку мігрантам, котрі незаконно перетинають кордон між США та Мексикою. За відповідне рішення проголосувало в п'ятницю, 21 грудня, п'ятеро членів суду, в тому числі й головний суддя Верховного суду Джон Робертс, передає агенція новин AP.

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51-річна професорка університету з Каліфорнії звинуватила кандидата на посаду судді Верховного суду США Бретта Кавано у спробі зґвалтування її на початку 1980-х років під час шкільної вечірки. (17.09.2018)

Президент США Дональд Трамп заборонив надавати притулок мігрантам, які нелегально потрапили на територію країни. Заборона буде чинна 90 днів, із можливим подовженням. (09.11.2018)

За обрання висуванця Трампа Бретта Кавано проголосували 50 сенаторів, 48 висловилися проти. Республіканці сподіваються, що протистояння навколо обрання Кавано допоможе їм на виборах. (06.10.2018)

Натомість четверо суддей висловилися на підтримку позиції Білого дому. Серед цих чотирьох був і нещодавно призначений Дональдом Трампом на пост судді Верховного суду Бретт Кавано та троє інших консервативних суддів.

Таким чином Верховний суд США залишив чинними рішення судів нижчих інстанцій, котрі заблокували набуття чинності ухвалене в листопаді цього року рішення президента Дональда Трампа про автоматичну відмову в наданні притулку людям, котрі в'їжджають до країни з території Мексики, оминаючи офіційні пункти перетину кордону між двома країнами. Ця норма, згідно із розпорядженням Трампа, мала діяти протягом 90 днів. Утім, невдовзі суд у Сан-Франциско заблокував це рішення, що викликало обурення Дональда Трампа. Згодом Білий дім оскаржив це рішення в Апеляційному суді, проте програв апеляцію. 

Запроваджуючи нововведення, Трамп планував посилатися на ті ж норми, які дозволили йому заборонити в'їзд у країну громадянам кількох переважно мусульманських країн. У червні цього року Верховний суд США після тривалої судової тяганини визнав правочинним цей антиміграційний указ.

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