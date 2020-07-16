Верховний суд Польщі залишив без розгляду скаргу опозиції щодо виборів

Верховний суд Польщі залишив без розгляду скаргу щодо виборів президента від опозиційного блоку "Громадянська коаліція". Про це заявив речник суду Александер Стемпковський, повідомляють у неділю, 2 серпня, місцеві видання Gazeta Wyborcza та Onet.

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На думку Верховного суду Польщі, скарга опозиції не стосувалася процесу голосування та визначення його результатів. Також речник суду заявив, що опозиція не надала належних доказів на підтвердження своїх тверджень і додав, що зміст скарги опозиції виходить за межі положень виборчого кодексу.

Йдеться про скаргу, подану 16 липня представниками найбільшого опозиційного блоку Польщі - "Громадянська коаліція". Вони вимагали визнати недійсними президентські вибори, другий тур яких відбувся 12 липня. У другому турі, нагадаємо, кандидат від "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський з незначним відставанням програв чинному президенту Анджею Дуді.

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Як зазначив Борис Будка, лідер провідної у блоці партії "Громадянська платформа", на виборах було порушено принципи рівності та загальності. Він заявив, що "увесь державний апарат" підтримував Дуду, чим порушив чинні норми права.

Окрім того, опозиція закидала упередженість суспільно-правовому телебаченню країни, яке не приховувало симпатій до чинного президента. У поданій до суду скарзі також наведено свідчення близько двох тисяч виборців, які повідомляють про проблеми з реєстрацією на вибори, запізніле надходження виборчих документів та перешкоди при голосуванні за кордоном.

Нагадаємо, 12 липня пройшов другий тур виборів президента Польщі. На них з невеликим відривом переміг чинний президент Анджей Дуда. Явка на виборах становила 68,12 відсотка, що є незвично високим показником.

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