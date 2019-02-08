Верховний суд не визнав матеріали про робочі поїздки Порошенка агітацією

Верховний суд України в неділю, 10 березня, залишив у силі рішення апеляційного адміністративного суду, який відмовився визнати незаконною передвиборчою агітацією розміщення на сайті президента України фото- та відеоматеріалів про робочі поїздки Петра Порошенка за позовом кандидата в президенти Анатолія Гриценка. Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" представник Гриценка в ЦВК і його адвокат Руслан Чорнолуцький.

Нагадаємо, що 6 березня суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову Гриценка, в якому лідер "Громадянської позиції" просив визнати передвиборчою агітацією розміщення на сайті президента України відеозапису з робочої поїздки Порошенка 1 березня до Донецької області, а також фоторепортажу з цієї ж поїздки.

В апеляційному позові Гриценко просив суд зобов'язати Порошенка оплатити цю передвиборчу, на його думку, агітацію з його виборчого фонду та утриматися від використання для цих цілей бюджетних коштів. У мотивувальній частині свого рішення Верховний суд вказав на те, що доводи про те, що відео- і фотоматеріали про робочі поїздки чинного глави держави і кандидата в президенти Порошенка є передвиборчою агітацією, не підтверджуються належними, достатніми і допустимими доказами.

Також суд звернув увагу, що в позові Гриценка і його апеляційній скарзі він не стверджує, що в діях тих, хто розміщував відповідні матеріали на сайті президента України, була мета спонукати виборців голосувати або не голосувати за кандидата Порошенка.

За словами Чорнолуцького, аналогічне рішення прийнято і за позовом Гриценка до Порошенка про визнання передвиборчою агітацією фоторепортаж (74 фотографії) на сайті президента про його робочу поїздку 2 березня в Одеську область.