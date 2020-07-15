Верховна Рада ухвалила зміни до виборчого законодавства

Верховна Рада у четвер, 16 липня, підтримала в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". За законопроєкт проголосували 308 народних депутатів, повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Україна".

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Час проведення місцевих виборів

Ухвалений законопроєкт передбачає, що чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України, за винятком встановлених законом обмежень, а позачергові - у разі дострокового припинення повноважень окремих органів місцевого самоврядування та сільських, селищних, міських голів.

Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові вибори можуть проводитися двічі на рік - в останню неділю березня та в останню неділю жовтня.

У рік проведення чергових місцевих виборів усі місцеві вибори проводяться один раз на рік - в останню неділі жовтня п'ятого року повноважень місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, обраних на останніх чергових місцевих виборах.

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Грошові застави на виборах

Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на посаду президента, або особисто кандидатом на посаду президента, у безготівковій формі у розмірі 650 місячних мінімальних заробітних плат.

Партія, що висунула виборчий список кандидатів у депутати, має внести заставу розміром одна тисяча мінімальних заробітних плат.

Зміни у застосуванні пропорційної системи

За даними громадянської мережі "Опора", парламент затвердив зміни, згідно з якими пропорційна виборча система почне застосовуватися на рівні громад, де проживають 10 тисяч виборців і більше.

Раніше пропорційна виборча система застосовувалася для великих населених пунктів, де проживало 90 тисяч і більше виборців. В "Опорі" заявили, що така зміна виборчої системи для значної кількості територіальних громад безпосередньо перед початком виборів суперечить міжнародним стандартам виборчого законодавства. Також це нововведення суттєво обмежує можливість самовисування громадян.

Зміна форми виборчого бюлетеня

В "Опорі" також зазначають, що зміна форми виборчого бюлетеня була одним з ключових питань. Якщо раніше громадяни України голосували за партію, а внизу бюлетеня обирали кандидата, якого підтримують, то тепер новий пропонований формат бюлетеня закріпив трохи іншу процедуру. У новому форматі бюлетеня виборці мають вписувати номер кандидата у трафарет поряд з партією.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю 25 жовтня 2020 року.

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