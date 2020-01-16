Верховна Рада ухвалила закон про повну середню освіту

Верховна Рада України ухвалила в остаточному другом читанні законопроєкт "Про повну загальну середню освіту". Під час голосування в четвер, 16 січня, цей законопроєкт підтримали 327 законодавців за мінімально необхідних 226-ти.

Ухвалений документ регулює, серед іншого, надання середньої освіти мовами національних менших. Згідно з законопроєктом, представники нацменшин України, мови яких не є офіційними мовами Європейського Союзу, отримують у державних, комунальних чи корпоративних установах освіти базову та профільну середню освіту державною мовою обсягом щонайменше 80 відсотків річного обсягу навчального часу, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Представники нацменшин, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, у п'ятому класі отримуватимуть у державних, комунальних чи корпоративних установах освіти базову середню освіту державною мовою обсягом щонайменше 20 відсотків річного обсягу навчального часу. Водночас передбачається щорічне збільшення такого обсягу до щонайменше 40 відсотків у 9-му класі. Щодо профільної середньої освіти, то такі особи отримують її державною мовою обсягом щонайменше 60 відсотків річного обсягу навчального часу.

Зазначається також, що освітні програми закладів загальної та середньої освіти можуть передбачати вивчення одного або кількох навчальних предметів (інтегрованих курсів) разом із державною мовою, англійською або іншою офіційною мовою Європейського Союзу.

Згідно з документом, повна загальна середня освіта має такі рівні: початкова освіта (I рівень), базова середня освіта (II рівень) та профільна середня освіта (III рівень). Тривалість отримання повної загальної середньої освіти на кожному її рівні може бути змінено (подовжено або скорочено) залежно від форми отримання освіти.

Нагадаємо, 28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Однак згідно з освітньою програмою, одна або кілька дисциплін можуть викладатися двома й більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Представникам нацменшин гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

Міністерство закордонних справ України направило закон на експертизу до Венеціанської комісії, основним висновком якої стало те, що влада України має домагатися балансу в мовній політиці для того, щоб мовна проблема не стала джерелом міжетнічної напруженості в Україні.

Венеціанська комісія, зокрема, радила призупинити імплементацію тих положень закону про освіту, які вже набули чинності, доти, поки до Верховної Ради не буде подано закон про нацменшини. Як повідомлялося, набуття чинності закону "Про освіту" наразилося на різку критику з боку Угорщини. Офіційний Будапешт пообіцяв блокувати інтеграцію України в НАТО через цей закон.

Особливості шкільної системи в Німеччині Від малюка до підлітка До шести років діти ходять у дитячий садок. Потім вони зобов'язані відвідувати школу щонайменше до 15 років - до 9 чи 10 класу, залежно від федеральної землі. Навчання вдома можливе лише як виняток, наприклад, у разі тяжкої хвороби.

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Особливості шкільної системи в Німеччині Період орієнтації Якщо дитину прийняли до гімназії, це ще не гарантія, що вона її завершить. 5 і 6 класи гімназії вважаються орієнтаційними: якщо учню складно опанувати програму, вчителі можуть порадити перевести його до реальної чи основної школи. Водночас якщо учень реальної чи основної школи в 5 і 6 класах має високу успішність, він може відносно без проблем перейти до гімназії.

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Особливості шкільної системи в Німеччині Інклюзивне навчання Діти з інвалідністю зазвичай відвідують спеціальні школи (Förder- und Sonderschulen), які пристосовані під їхні потреби. Критики вважають, що таким чином діти почуваються ізольованими в суспільстві. Тим часом деякі з цих дітей можуть відвідувати й звичайні школи. Водночас опоненти вказують, що через брак вчителів зі спеціальною освітою у звичайних школах діти не отримують відповідного піклування.

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