Верховна Рада України подвоїла штрафи за ухиляння від податків

Штраф за умисне ухиляння від податків може досягати 255 тисяч гривень. Але уникнути відповідальності можна, якщо вчасно сплатити заборгованість та пеню.
Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за умисне ухиляння від сплати податків та зборів. Відповідні законодавчі зміни народні депутати ухвалили у середу, 17 листопада.
Після підписання законопроекту президентом силу розміри штрафів становитимуть від п'яти до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів – від 85 до 170 тисяч гривень. Раніше стаття 212 Кримінального кодексу (КК) України передбачала штрафи у розмірі від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тисяч гривень).
У випадку, якщо ухилення від сплати податків відбувалося за попередньою змовою або у великих розмірах, штрафи становитимуть від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів – від 170 до 255 тисяч гривень, що вдвічі більше за чинні санкції.
При цьому, закон передбачає, що особа, яка ухилялася від сплати податків, як і раніше може уникнути кримінальної відповідальності, якщо до її настання виплатить заборгованість та відшкодує пеню.
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Прийняті в законопроєкті № 3959-1 зміни направлені на імплементацію в українське законодавство новоствореного Бюро економічної безпеки (БЕБ). Окрім підсилення відповідальності за ухиляння від сплати податків, законодавча ініціатива також визначає підслідність БЕБ та його повноваження.
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Загалом головне завдання БЕБ полягатиме в запобіганні та протидії кримінальним правопорушенням у галузі економіки та фінансів держави. Бюро, зокрема, аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обороті коштів тих чи інших бізнесових або державних структур.