Верховна Рада України подвоїла штрафи за ухиляння від податків

Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за умисне ухиляння від сплати податків та зборів. Відповідні законодавчі зміни народні депутати ухвалили у середу, 17 листопада.

Після підписання законопроекту президентом силу розміри штрафів становитимуть від п'яти до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів – від 85 до 170 тисяч гривень. Раніше стаття 212 Кримінального кодексу (КК) України передбачала штрафи у розмірі від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тисяч гривень).

У випадку, якщо ухилення від сплати податків відбувалося за попередньою змовою або у великих розмірах, штрафи становитимуть від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів – від 170 до 255 тисяч гривень, що вдвічі більше за чинні санкції.

При цьому, закон передбачає, що особа, яка ухилялася від сплати податків, як і раніше може уникнути кримінальної відповідальності, якщо до її настання виплатить заборгованість та відшкодує пеню.

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Бюро економічної безпеки

Прийняті в законопроєкті № 3959-1 зміни направлені на імплементацію в українське законодавство новоствореного Бюро економічної безпеки (БЕБ). Окрім підсилення відповідальності за ухиляння від сплати податків, законодавча ініціатива також визначає підслідність БЕБ та його повноваження.

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Загалом головне завдання БЕБ полягатиме в запобіганні та протидії кримінальним правопорушенням у галузі економіки та фінансів держави. Бюро, зокрема, аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обороті коштів тих чи інших бізнесових або державних структур.