Верховна Рада України відправила прем'єра Гончарука у відставку

Верховна Рада Україна підтримала заяву про відставку прем'єр-міністра країни Олексія Гончарука. Під час голосування на позачерговому засіданні парламенту в середу, 4 березня, 353 депутатів підтримали відставку Гончарука та його уряду. "За" проголосували усі депутатські фракції та групи, окрім фракцій "Голос" і "Європейська солідарність".

Гончарук: У нас не було корупції

Олексій Гончарук під час свого виступу перед голосуванням запевнив, що у його уряді не було корупції. "У нас не було корупції, ми системно з нею боролися. (…) Ми боролися з корупцією на всіх ділянках, ми перекрили багато тіньових схем, тому на нас у ЗМІ останнім часом вилилися тонни бруду", - наголосив прем'єр.

Також він віддав належне президенту країни Зеленському, зауваживши, що за весь час роботи від нього не надходило жодного незаконного розпорядження. "Я вважаю, що у нас дуже хороший президент, він дуже порядна і чесна людина", - зауважив Гончарук.

При цьому він висловив переконання, що курс країни, який втілював у життя його уряд, збережеться. Він також зауважив, що шість місяців є дуже коротким терміном для оцінки роботи будь-якого уряду. Гончарук також перерахував здобутки свого уряду, зокрема, забезпечення макроекономічної стабільності, зміну менеджменту державних компанії, рекордно низьку інфляцію. "Але я розумію, що цього може бути недостатньо", - наголосив він.

Критика з боку Зеленського та вимога "нових сердець" у Кабміні

Перед голосуванням з промовою до народних депутатів звернувся президент України Володимир Зеленський. Виступаючи перед депутатами, Зеленський вказав на чимало позитивних досягнень уряду Гончарука.

"Будемо об'єктивними - цей уряд має досягнення. Це зниження інфляції, облікові ставки НБУ, боротьба з тіньовими ринками, зокрема гральний бізнес та нелегальні АЗС, це початок приватизації державних підприємств, які розкрадали всі ці роки, це кредити малому і середньому бізнесу. Зменшення ролі держави в економіці", - сказав Зеленський, виступаючи у ВР, цитує "Інтерфакс-Україна".

Однак він зазначив: "Але правда в тому, що сьогодні українцям цього замало". За його словами, уряд Гончарука "був урядом нових облич, але облич замало, потрібні нові мізки, нові серця". Крім того, президент згадав і те, що в уряді Гончарука не було корупції на топ-рівні, однак "не красти - замало", додав він.

Прорахунки в економіці

Зеленський зокрема вказав на серйозні прорахунки та невиконанні завдання, поставленні перед урядом Олексія Гончарука. У виступі Зеленський згадав такі негативні економічні явища, як недовиконання бюджету. "За два місяці бюджет не виконано майже на 16 мільярдів гривень. Із них 13 - провал надходжень від митниці", - сказав Зеленський, На тлі цього президент наголосив, що митниця "має збирати гроші до скарбниці, а не лайки у Фейсбуці". Говорячи про митницю, Зеленський вказав на те, що оголошена раніше боротьба з контрабандою так і залишилася лише декларативним кроком, що не підтверджується фактами.

Іншими негативними факторам, з якими, на думку Зеленського, уряд Гочнарука не зміг впоратися, були істотне тривале падіння в промисловості, дефіцит у Пенсійному фонді та низка інших питань.

Зеленський також розритикував роботу правоохоронних органів, особливо у такій сфері як боротьба з корупцією.

Крім того, Зеленський наголосив на важливості перегляду, на його погляд, зависоких виплат членам наглядових рад державних компаній.