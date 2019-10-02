Верховна Рада сформувала новий склад ЦВК

Верховна Рада України сформувала новий склад Центральної виборчої комісії (ЦВК), внесений напередодні президентом України Володимиром Зеленським. На засіданні в п'ятницю, 4 жовтня, народні депутати більшістю голосів підтримали проєкти постанов про призначення членів ЦВК.

На підтримку кожного з претендентів народні депутати віддавали більше ніж 300 голосів, тоді як мінімально необхідна для позитивного рішення кількість - 226, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

До нового складу Центральної виборчої комісії увійшло 17 членів: Оксана Боярчук, Юрій Буглак, Олена Гатаулліна, Андрій Гевко, Вікторія Глущенко, Віталій Грень, Олег Діденко, Сергій Дубовик, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Олександра Кармаза, Павло Любченко, Юрій Мірошниченко, Володимир Перепелюк, Віталій Плукар, Сергій Постівий, Юрій Фрицький.

Четверо з них - Андрій Євстігнєєв, Олег Діденко, Віталій Плукар та Ірина Єфремова були членами попереднього складу ЦВК, нагадує "Інтерфакс-Україна". Більшість нових членів ЦВК були делеговані фракцією "Слуга народу".

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада звільнила всіх членів ЦВК. 14 з них було призначено у вересні 2018 року.

3 жовтня Зеленський вніс подання на призначення 17 осіб на посади членів ЦВК.