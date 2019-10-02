 Верховна Рада сформувала новий склад ЦВК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховна Рада сформувала новий склад ЦВК

Українські законодавці затвердили переважною більшістю голосів новий склад Центральної виборчої комісії. Четверо з 17 членів Центрвиборчкому входили до попереднього складу.

Верховна Рада України

Засідання Верховної Ради України

Верховна Рада України сформувала новий склад Центральної виборчої комісії (ЦВК), внесений напередодні президентом України Володимиром Зеленським. На засіданні в п'ятницю, 4 жовтня, народні депутати більшістю голосів підтримали проєкти постанов про призначення членів ЦВК.

На підтримку кожного з претендентів народні депутати віддавали більше ніж 300 голосів, тоді як мінімально необхідна для позитивного рішення кількість - 226, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

До нового складу Центральної виборчої комісії увійшло 17 членів: Оксана Боярчук, Юрій Буглак, Олена Гатаулліна, Андрій Гевко, Вікторія Глущенко, Віталій Грень, Олег Діденко, Сергій Дубовик, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Олександра Кармаза, Павло Любченко, Юрій Мірошниченко, Володимир Перепелюк, Віталій Плукар, Сергій Постівий, Юрій Фрицький.

Четверо з них - Андрій Євстігнєєв, Олег Діденко, Віталій Плукар та Ірина Єфремова були членами попереднього складу ЦВК, нагадує "Інтерфакс-Україна". Більшість нових членів ЦВК були делеговані фракцією "Слуга народу".

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада звільнила всіх членів ЦВК. 14 з них було призначено у вересні 2018 року.

3 жовтня Зеленський вніс подання на призначення 17 осіб на посади членів ЦВК.

Дивитись відео 01:01

Зеленський про Раду "без гальм" і олігархів (13.09.2019)

DW.COM

Розпуск ЦВК та вибори на Донбасі: чи є тут зв'язок?

За поданням президента Верховна Рада достроково звільнила всіх членів ЦВК. Експерти припускають, що влада України готується до проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу. (13.09.2019)  

Верховна Рада звільнила весь склад ЦВК

На підтримку відповідного президентського подання виступив 341 депутат. Для ухвалення рішення потрібно було 300 голосів. Проти подання проголосували фракції партій "Європейська солідарність" та "Голос". (13.09.2019)  

Навіщо Зеленському знадобилось терміново змінювати склад ЦВК?

Президент Володимир Зеленський прагне достроково розпустити ЦВК. Профільний комітет Ради вже підтримав відповідне подання глави держави. Але для задоволення такого бажання Зеленського потрібна ще конституційна більшість. (11.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

Зеленський про Раду "без гальм" і олігархів (13.09.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

Опозиція у Раді вимагає від Зеленського пояснень щодо домовленостей у Мінську 02.10.2019

"Євросолідарність" вимагає виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді щодо погодження "формули Штайнмаєра". Лідери "Голосу" та "Батьківщини" також хочуть від президента України пояснень.

Ukraine Parlament Werchowna Rada

Профільний комітет Ради рекомендує відправити у відставку всіх членів ЦВК 11.09.2019

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує підтримати подання президента України про відставку ЦВК. Натомість голова ЦВК назвала такими, що не відповідають дійсності, заяви, що комісія політично заангажована.

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський вніс до Ради подання про звільнення членів ЦВК 10.09.2019

У "Слузі народу" кажуть, що підставою для звільнення членів ЦВК є порушення під час минулої парламентської виборчої кампанії, в тому числі й зафіксовані факти бездіяльності Центрвиборчкому.

Реклама

Докладно

Що Кадрі Сімсон думає про Північний потік-2

Що майбутня єврокомісарка думає про "Північний потік-2"

Комітет Європарламенту провів слухання Кадрі Сімсон, кандидатки на посаду єврокомісарки з енергетики.  

Наслідки атаки на саудівські нафтові потужності

Ер-Ріяд повідомив про відновлення обсягів видобутку нафти

Міністр енергетики Саудівської Аравії запевнив, що його країна швидко відновила видобуток нафти після атаки у вересні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  