 Верховна Рада спростила роботу Вищому антикорупційному суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

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Новини

Верховна Рада спростила роботу Вищому антикорупційному суду

Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє розглядати Вищому антикорупційному суду виключно справи НАБУ і САП.

Верховна Рада спростила роботу Вищому антикорупційному суду

Верховна Рада спростила роботу Вищому антикорупційному суду

Верховна Рада України у середу, 18 вересня, ухвалила закон, який уточнює порядок передачі кримінальних проваджень Вищому антикорупційному суду (ВАКС).

За президентський законопроєкт №1025 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи ВАКС у другому читанні та в цілому проголосували 323 народні депутати при мінімально необхідних 226, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Ухвалити рішення, потрібні для зосередження Вищого антикорупційного суду винятково на справах про топ-корупцію, пообіцяв президент України Володимир Зеленський. (05.09.2019)

Європейська Комісія та посольство США в Україні привітали початок роботи Вищого антикорупційного суду. Брюссель запевнив, що надаватиме подальшу підтримку суду в його діяльності. (05.09.2019)

САП обвинувачує колишнього першого заступника генерального директора Інституту титану в переказі іноземній компанії понад 1,2 мільйона доларів за роботи та послуги, що не надавалися. (05.09.2019)

Згідно із внесеними змінами, підсудність ВАКС поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) від дня набуття чинності закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи цього суду.

ВАКС також будуть підсудні провадження, які були внесені до ЄРДР до набуття чинності цього закону, якщо досудове розслідування здійснює або здійснювало Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та завершили прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Усі клопотання й обвинувальні акти в цих справах подаються слідчим суддям ВАКС, апеляційні скарги - до Апеляційної палати ВАКС. Якщо справи не розглянуті в першій та апеляційній інстанції до набуття чинності цим законом, такі провадження передаються до ВАКС для розгляду в установленому порядку. Закон набуде чинності наступного дня після публікації.

Нагадаємо, 5 вересня Вищий антикорупційний суд України розпочав свою роботу.

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