Верховна Рада підтримала судову реформу Зеленського

Верховна Рада у середу, 16 жовтня, ухвалила законопроєкт номер 1008, яким запроваджується так званасудова реформа президента Володимира Зеленського. Розгляд документа тривав два дні. У підсумку "за" нього проголосували 236 депутатів за мінімально необхідних 226. При цьому законопроєкт підтримали лише члени фракції "Слуга народу" та низка позафракційних депутатів. Інші фракції голосували проти.

Законопроєкт, зокрема, передбачає скорочення кількості суддів Верховного Суду України двічі - з 200 до 100. При цьому Рада відхилила всі поправки, якими пропонувалось не скорочувати кількість суддів. Зокрема, парламент не взяв до уваги доводи голови Верховного Суду Валентини Данішевської про перевантаженість суддів і неприпустимість скорочення їхньої кількості, повідомляє агенція "Українські новини"

Окрім того, законопроєкт передбачає розпуск чинного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скорочення кількості її членів з 16 до 12. Передбачається, що поточний склад ВККС втрачає повноваження в день набуття чинності закону, який ще має підписати президент. Термін повноважень нових членів комісії становитиме чотири роки. Одна й та ж особа не зможе здійснювати повноваження члена ВККС два терміни поспіль.

Також Рада створила комісію з питань доброчесності. Вона матиме повноваження ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, членів ВККС і Вищого суду правосуддя, ініціювати їхнє звільнення та стежити за доброчесністю суддів Верховного Суду. До складу комісії входять три члени Вищої ради правосуддя і три міжнародних експерти.