 Верховна Рада проголосувала за повернення делегації України до ПАРЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2020

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Новини

Верховна Рада проголосувала за повернення делегації України до ПАРЄ

Верховна Рада України підтримала постанову про повернення української делегації на січневу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. До цього Україна призупинила свою участь через повернення делегації РФ до ПАРЄ.

Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи

Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (фото з архіву)

Верховна Рада України у четвер, 16 січня, ухвалила постанову про відновлення роботи української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько у Facebook. "Ми їдемо до Страсбурга, щоб боротися за Україну. Дякую всім, хто підтримав парламентську дипломатію", - написала вона.

DW.COM

Комітет ПАРЄ проголосував за підготовку резолюції, яка ускладнює запровадження санкцій проти національних делегацій. Представники України в засіданні участі не брали. (15.11.2019)

Нова українська делегація в ПАРЄ не братиме участі у жовтневій сесії асамблеї. Інтереси України на ній відстоюватимуть колишні члени делегації. Експерти вважають це рішення прийнятним, але тимчасовим. (24.09.2019)

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи не братиме участь в осінній сесії ПАРЄ, яка триватиме з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року. (23.09.2019)

За відповідну постанову проголосували 348 народних депутатів. "Верховна Рада України заявляє, що метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася у результаті агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об'єктивної інформації про протиправні дії Російської Федерації на окупованих територіях нашої держави та зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена Ради Європи і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні", -
йдеться в документі.

Проведення найближчої сесії ПАРЄ заплановане на 27-31 січня в Страсбурзі. Нагадаємо, що раніше українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ у зв'язку з поверненням Росії до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на дії Росії.

Делегація України залишила залу засідань ПАРЄ влітку 2019 року. Тоді делегати підтримали резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації без жодних умов. Таким чином було завершено п'ятирічне протистояння ПАРЄ і Росії, під час якого російську делегацію було позбавлено права голосу, за що Москва у відповідь відмовилася платити свої внески до бюджету Ради Європи.

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