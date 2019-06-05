 Верховна Рада посилила відповідальність за викрадення автомобілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2020

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Новини

Верховна Рада посилила відповідальність за викрадення автомобілів

У парламенті ухвалили закон, який посилить відповідальність за викрадення авто та підробку, заміну або знищення ідентифікаційних номерів.

Заміна, знищення чи підробка номерів викраденого автомобіля каратимуться жорсткіше

Заміна, знищення чи підробка номерів викраденого автомобіля каратимуться жорсткіше

Український парламент посилив відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом, його подальший продаж, а також за підробку, заміну чи знищення його ідентифікаційного номера. Відповідний закон депутати Верховної Ради ухвалили у четвер, 3 вересня.

За законопроєкт під номером 3301 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом" у другому читанні проголосували 309 народних депутатів.

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Тяжкість злочину визначатимуть вартістю автомобіля

Згідно з законопроєктом, за викрадення авто зловмиснику загрожує від трьох до п'яти років обмеження чи позбавлення волі. Цей самий злочин, скоєний групою чи злочинною організацією, або із застосуванням насильства передбачатиме від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

При цьому депутати змінили у відповідних кодексах формулювання "завдали значних матеріальних збитків" на "вчинені в значних розмірах" і "вчинені у великих розмірах". Таким чином, кваліфікаційною ознакою буде не завдана автомобілю шкода, а його вартість, і викрадення дорожчих авто передбачатиме жорсткіші покарання.

Більші штрафи за перебиті номери

Також документ передбачає посилення покарання за підробку, заміну чи знищення ідентифікаційних номерів викраденої машини, а також її продаж: штраф до 1,2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи обмеження або позбавлення волі на термін від трьох до п'яти років. Такі дії у складі організованої групи чи злочинної організації вже передбачатимуть покарання позбавленням волі на термін від п'яти до семи років із конфіскацією майна.

Для порівняння, згідно з чинним законодавством, підробка чи заміна номерів викраденого автомобіля тягне за собою штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи терміном до двох років чи обмеження волі на термін до трьох років.

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