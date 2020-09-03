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Викрадення автомобілів

Викрадення автомобіля – незаконне заволодіння транспортним засобом. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "викрадення автомобілів".

Статистика крадених авто в Україні з року в рік залишається на високому рівні. 2015 року, за даними МВС України, в країні було викрадено близько 11 тисяч авто. Часто Україна стає ринком збуту викрадених за кордоном авто. Так, 2017 року українські та німецькі правоохоронці провели спільну операцію, спрямовану проти крадіїв елітних авто, які викрадали машини в європейських країнах, а потім легалізували їх в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада посилила відповідальність за викрадення автомобілів

Верховна Рада посилила відповідальність за викрадення автомобілів 03.09.2020

У парламенті ухвалили закон, який посилить відповідальність за викрадення авто та підробку, заміну або знищення ідентифікаційних номерів.
У Нацполіції заявили про ліквідацію полтавського терориста

У Нацполіції заявили про ліквідацію "полтавського терориста" 01.08.2020

Під час спецоперації чоловіка, який раніше захопив заручника у Полтаві і після цього переховувався у лісі, було ліквідовано, заявляють у Національній поліції.
Спецоперація в Полтаві: нападник взяв у заручники поліцейського

Спецоперація в Полтаві: нападник взяв у заручники поліцейського 23.07.2020

У Полтаві чоловік намагався вкрасти машину і під час затримання поліцейськими дістав гранату і захопив у заручники правоохоронця і потім обміняв його на полковника поліції і поїхав.

Нацполіція: Затримано 12 осіб у справі викрадення авто у ФРН

Нацполіція: Затримано 12 осіб у справі викрадення авто у ФРН 23.11.2017

За даними Нацполіції України, 12 затриманих підозрюють у викраденні щонайменше 30 автомобілів у Німеччині з метою продажу за підробленими документами в Україні.

Україна та Німеччина проводять спільну операцію проти викрадачів елітних авто

Україна та Німеччина проводять спільну операцію проти викрадачів елітних авто 22.11.2017

Українські та німецькі правоохоронці проводять скоординовані обшуки для затримання угруповання, що викрадало елітні авто в Європі і легалізувало їх в Україні.
Боротьба з автокрадіями в Україні: поліція програє

Боротьба з автокрадіями в Україні: поліція програє 12.10.2016

Статистика крадіжок авто в Україні залишається на високому рівні. Торік викрали понад 11 тисяч автомобілів. Правоохоронці не справляються з викликом: не встигають розкривати злочини.
Mercedes Benz Bank заявляє про свої права на службове авто Лавриновича

Mercedes Benz Bank заявляє про свої права на службове авто Лавриновича 03.01.2012

Міністр юстиції України Олександр Лавринович підтвердив, що деякий час використовував службовий автомобіль, викрадений у Німеччині. Німецький власник авто заявив, що має правові підстави домагатися його повернення.
Spiegel: службовий мерседес Лавриновича і «ліцензія на викрадення»

Spiegel: службовий мерседес Лавриновича і «ліцензія на викрадення» 12.12.2011

У німецьких ЗМІ знову пишуть про замовні викрадення й продаж машин у Східній Європі, зокрема, в Україні. Причина – скандал довкола службового автомобіля міністра юстиції України, що, як кажуть, може бути краденим.